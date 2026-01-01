ഫ്ലാഗ് ഓഫിനൊരുങ്ങി വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര് ട്രെയിന്; രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യം, സര്വീസ് ഗുവാഹത്തി-കൊല്ക്കത്ത റൂട്ടില്
രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര് ട്രെയിന് ഗുവാഹത്തി-കൊൽക്കത്ത റൂട്ടിലോടും. പരീക്ഷണയോട്ടം വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി. സര്വീസ് സാധാരണക്കാര്ക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗുണകരമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്.
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ ഗുവാഹത്തി-കൊൽക്കത്ത റൂട്ടിൽ ഓടുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനിൻ്റെ മുഴുവൻ പരീക്ഷണ ഓട്ടവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും പൂർത്തിയായി.
ആദ്യ സര്വീസ് ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കായിരിക്കും. 'വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ റൂട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും' വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ റെയിൽവേ ഭവനിൽ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും പശ്ചിമ ബംഗാളിനും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ഈ ട്രെയിൻ കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അസമിലെ കാംരൂപ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ, ബോംഗൈഗാവ് ജില്ലകൾക്കും ബംഗാളിലെ കൂച്ച്ബെഹാർ, ജൽപായ്ഗുരി, മാൾഡ, മുർഷിദാബാദ്, പുർബ ബർധമാൻ, ഹൂഗ്ലി, ഹൗറ ജില്ലകൾക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബന്ദേൽ, കത്വ, അസിംഗഞ്ച്, ന്യൂ ഫറാക്ക, മാൾഡ ടൗൺ, ന്യൂ ജൽപായ്ഗുരി, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ന്യൂ കൂച്ച്ബെഹാർ, അസമിലെ ന്യൂ ബോംഗൈഗാവ്, ഗുവാഹത്തിയിലെ കാമാഖ്യ എന്നീ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.
ഏകദേശം 17 മുതൽ 18 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ട്രെയിന് ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും. ബിസിനസ് ക്ലാസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാര്ക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങള് ലഭിക്കും. വേഗതയേറിയതും സുഖകരവുമായ യാത്ര തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മണിക്കൂറിൽ 180 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് സെമി-ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിന് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 11 ത്രീ-ടയർ, നാല് ടു-ടയർ, ഒരു ഫസ്റ്റ് എസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 16 കോച്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. 3AC-യിൽ 611, 2AC-യിൽ 188, 1AC-യിൽ 24 എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെ ശേഷി 823 ആണ്.
എല്ലാ കോച്ചുകളിലും മെച്ചപ്പെട്ട കുഷ്യനിങ് സഹിതം സുഖകരമായി ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും കംഫര്ട്ട് ആയി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബെർത്തുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റിബ്യൂളുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സൗകര്യങ്ങള് യാത്ര സുഖകരമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ശബ്ദത്തിനും കുറവ് ഉണ്ടാകും. ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് കോച്ചുകളിലും ആധുനിക ടോയ്ലറ്റുകളിലും അണുനാശിനി സാങ്കേതികവിദ്യ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ വിശാലമായ ഇൻ്റീരിയറുകളും ലൈറ്റിങും സജ്ജമാണ്. ഡ്രൈവർ ക്യാബിൽ വിപുലമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി കവാച്ച് ആന്റി-കൊളിഷൻ, എമർജൻസി ടോക്ക്-ബാക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മിനുസമാർന്ന രൂപകൽപ്പനയും ഓട്ടോമാറ്റിക് പാസഞ്ചർ ഡോറുകളും ഇതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്തി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ആദ്യ ട്രെയിനിൻ്റെ നിര്മ്മാണം 2027 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
