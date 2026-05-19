ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് കീഴിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ 'മുത്തലാഖ്' കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; പ്രധാന തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ ഫോൺ 'ഹാക്ക്' ചെയ്തു
മുത്തലാഖ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ ഫോണ് ഹാക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി അതിജീവിതയുടെ സഹോദരൻ.
Published : May 19, 2026 at 4:09 PM IST
ഡെഹ്റാഡൂണ്: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നടന്ന മുത്തലാഖ് കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. മുത്തലാഖ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോണ് ഹാക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി എടുത്ത് പൊലീസ്. സഹോദരീ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുവിനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ സഹോദരനാണ് ബുഗവാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രതിയായ റഹ്മാനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഫോണിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ചോർത്തി നിർണായക തെളിവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഫയലുകൾ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ, കോൾ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നായിരുന്നു സഹോദരൻ്റെ ആരോപണം.
താൻ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് സൃഷ്ടിച്ച വെബ്സൈറ്റിലെ വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, പ്രതിക്കെതിരെ പ്രസക്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന് ബുഗവാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് അങ്കുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
പ്രതിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വകുപ്പുകൾ
- 'നിക്കാഹ് ഹലാൽ' പോലുള്ള ആചാരങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന 2024ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (ഭേദഗതി 2026) 32(1)(ii), 32(1)(iii) പ്രകാരമുള്ള നടപടി
- ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (ബിഎൻഎസ്) 2023ലെ 115(2), 85 സെക്ഷൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ നടപടി
- 2019 മുസ്ലീം സ്ത്രീ (വിവാഹ അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ മുത്തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ 3, 4 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ.
- 1961 സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ 3, 4 വകുപ്പുകളും പ്രതിയുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവമിങ്ങനെ
ഏപ്രിൽ 5 നാണ് അതിജീവിത ഭർത്താവിനും ഭർതൃ വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ആചാരമായ 'നിക്കാഹ് ഹലാൽ' ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഇവർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, പൊലീസ് ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ റൂർക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. യുസിസി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ 'മുത്തലാഖ്' കേസായതിനാൽ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യുസിസി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രത്യേകമായി നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ കേസ് കൂടിയാണ് ഇത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
