മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പർവത തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിര്മാണം പൂർത്തിയായി
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴ് പർവത തുരങ്കങ്ങളും കടലിന് അടിയിലെ ഒരു തുരങ്കവും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
Published : January 2, 2026 at 5:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിൽ ആരംഭിച്ച പർവത തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിര്മാണം പൂർത്തിയായി. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിലെ നാഴിക കല്ലാണിതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴ് പർവത തുരങ്കങ്ങളും കടലിന് അടിയിലെ ഒരു തുരങ്കവും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
മുംബൈയേയും അഹമ്മദാബാദിനേയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് പാതയുടെ ആകെ നീളം 508.18 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിൽ 27.4 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ 21 കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങളും 6.4 കിലോമീറ്റർ ഉപരിതല തുരങ്കങ്ങളുമാണ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏഴും ഗുജറാത്തിൽ ഒന്നുമാണ് തുരങ്കങ്ങളുള്ളത്. താനെയ്ക്കും ബികെസിക്കും ഇടയിൽ 5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ തുരങ്കം 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയായി. ഏഴ് പർവത തുരങ്കങ്ങളിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും നീളമേറിയതുമായ തുരങ്കമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിർമ്മിച്ച എംടി5.
ആകെ 12 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ടത്. സബർമതി സ്റ്റേഷൻ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുംബൈയിൽ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബികെസി ആണ്. മൂന്ന് ഡിപ്പോകൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഗുജറാത്തിലെ ബറൂച്ച് ജില്ലയിലെ കാന്താരിയ ഗ്രാമത്തിന് അടുത്തുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ-64, ബറൂച്ച് ദഹേജ് ചരക്ക് പാത എന്നിവയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീൽ പാലമാണ് മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി വിജയമാക്കിയത്. 1,22,146 TTHS ബോൾട്ടുകൾ, C5 സിസ്റ്റം പെയിൻ്റിങ്, മെറ്റാലിക് ബെയറിങ്ങുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത്.
ചരക്ക് ട്രക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബ്ലോക്കുകളിൽ കുടുങ്ങി പ്രശ്നമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാലത്തിൻ്റെ പണി 12 മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കി. യാത്രക്കാർക്കും ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്കും തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിര്മിച്ച ഈ പദ്ധതിയിൽ 465 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. 465 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുളളത്. ഇതിനകം തന്നെ 17 പാലങ്ങളുടെ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയായി.
മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് റെയിൽ ഇടനാഴി ഏകദേശം 508 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഗുജറാത്ത്, ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടനാഴിയുടെ നീളം 352 കിലോമീറ്ററാണ്. മഹാരാഷ്ടയിൽ 156 കിലോമീറ്റർ നീളവും സബർമതി, അഹമ്മദാബാദ്, ആനന്ദ്, വഡോദര, ബറൂച്ച്, സൂററ്റ്, ബ്ലിമോറ, വാപി, ബോയ്സർ, വിരാർതാനെ, മുംബൈ എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ഇടനാഴി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ വലിയൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാവുന്നത്.
