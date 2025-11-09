"മെഡിക്കല് മിറാക്കിള്", മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഡല്ഹിയിലെ ഡോക്ടര്മാര്, ഏഷ്യയില് തന്നെ ഇതാദ്യം
നോർമതെർമിക് റീജിയണൽ പെർഫ്യൂഷൻ (NRP) എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവവും സങ്കീർണവുമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തിയാണ് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ന്യൂഡൽഹി: 55 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ മരണശേഷം അവയവദാനത്തിനായി രക്തചംക്രമണം വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ. ഏഷ്യയില് തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ രക്തചംക്രമണം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് അവയവ ദാനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ദ്വാരകയിലെ എച്ച്സിഎംസിടി മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സംഭവമിങ്ങനെ
മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ രോഗം മൂലം കിടപ്പിലായ ഗീത ചൗളയെ നവംബർ 5 ന് കടുത്ത ശ്വാസതടസത്തോടെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സ്ത്രീയുടെ നില വഷളാകുകയും നവംബർ 6 ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശേഷം സ്ത്രീയുടെ ഒടുവിലെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം സമ്മതം അറിയിച്ചു.
ഇതിനുപിന്നാലെ മെഡിക്കൽ സംഘം നോർമതെർമിക് റീജിയണൽ പെർഫ്യൂഷൻ (NRP) എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവവും സങ്കീർണവുമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തി. ഹൃദയം നിലച്ചതിനു ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാകോർപോറിയൽ മെംബ്രൻ ഓക്സിജനേറ്റർ (ECMO) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോക്ടര്മാര് സ്ത്രീയുടെ അവയവങ്ങളിൽ രക്തചംക്രമണം വിജയകരമായി പുനഃരാരംഭിച്ചത്.
"അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി മരണശേഷം രക്തചംക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിൽ ഇതാദ്യമായാണ്," മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ ചെയർമാൻ ഡോ. ശ്രീകാന്ത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി മസ്തിഷ്ക മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അവയവദാനം ചെയ്യുന്നത്. രക്തചംക്രമണ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദാനത്തിൽ (DCD) ഹൃദയം നിലച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ സമയം നിർണായകമായിരുന്നു. നോർമതെർമിക് റീജിയണൽ പെർഫ്യൂഷൻ വഴി കരളും വൃക്കകളും സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൗളയുടെ കരൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവർ ആൻഡ് ബിലിയറി സയൻസസിൽ (ILBS) 48 വയസുള്ള ഒരാളിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു, അതേസമയം വൃക്കകൾ സാകേതിലെ മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 63 ഉം 58 ഉം വയസുള്ള മറ്റ് രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. "ഇത്തരത്തില് അവയവ ദാനം നാം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരണശേഷം വയറിലെ അവയവങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും പോലും ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണെന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഈ ആദ്യത്തെ NRP തെളിയിക്കുന്നു," ഡോ. സേത്ത് പറഞ്ഞു.
എന്താണ് എൻപിആര്?
ഹൃദയം നിലച്ചതിനുശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വെൻ്റിലേറ്ററും എക്സ്ട്രാകോർപോറിയൽ മെംബ്രൻ ഓക്സിജനേഷൻ (ECMO) സർക്യൂട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് NRP. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കരൾ, വൃക്കകൾ തുടങ്ങിയ വയറിലെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അവ ദാനത്തിന് അനുയോജ്യമാകും. പുനഃസ്ഥാപിച്ച രക്തയോട്ടം വഴി സ്ത്രീയുടെ കരളും വൃക്കകളും ആരോഗ്യകരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അവയെ മറ്റ് രോഗികളിലേക്ക് വിജയകരമായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
