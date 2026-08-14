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"അവര്‍ മിടുക്കരായ യുവാക്കള്‍"; കോമേഡിയന്‍ സമയ് റെയ്‌നയ്ക്കും മറ്റ് നാലു പേര്‍ക്കുമെതിരായ എഫ്ഐആർ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

ഹാസ്യനടൻ സമയ് റെയ്‌ന, വിപുല്‍ ഗോയൽ, ബൽരാജ് ഘായ്, സൊണാലി തക്കർ, നിഷാന്ത് തൻവാർ എന്നിവർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 4:54 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കെതിരായ അപകീർത്തി പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹാസ്യനടൻ സമയ് റെയ്‌ന, വിപുല്‍ ഗോയൽ, ബൽരാജ് ഘായ്, സൊണാലി തക്കർ, നിഷാന്ത് തൻവാർ എന്നിവർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവബോധവും അന്തസും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹാസ്യനടന്മാർ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റദ്ദാക്കല്‍.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് ജെ.വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയത്. വികലാംഗരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഷോകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് റെയ്‌നയെയും മറ്റുള്ളവരെയും കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു, തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ക്യൂർ എസ്‌എം‌എ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് തിരിച്ചടി.

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ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ലാറ്റൻ്റ് എന്ന ഹാസ്യ പരിപാടിയിലൂടെ കോമേഡിയൻ സമയ് റെയ്‌ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കെതിരെയുള്ള പരമാര്‍ശം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ എപ്പിസോഡ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. സ്‌പൈനൽ മസ്‌കുലാർ അട്രോഫിയുടെ ചികിത്സാച്ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് റെയ്‌ന വികാരരഹിതമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അത്തരമൊരു വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയെ പരിഹസിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞ വാദം കേൾക്കലിൽ കോടതി ഹാസ്യനടന്മാർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണങ്ങളും നടത്തണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് സംഘം നടത്തിയ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ബോധവല്‍ക്കരണങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതി കേസുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയത്. "യഥാർത്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവർ വളരെ മിടുക്കരായ യുവാക്കളാണ്. അവർ നല്ല ദിശയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

2026 മാർച്ച് 14 മുതൽ 16 വരെ പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവർക്കായി പ്രതികൾ ഒരു ചെസ് ടൂർണമെൻ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചതായി ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പരിപാടിക്ക് വ്യാപകമായ മാധ്യമ കവറേജ് ലഭിക്കുകയും വികലാംഗരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്കും സംഭാവനകൾ നൽകി.

സമഗ്രമായ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഹർജിക്കാരനായ എൻജിഒയിൽ നിന്നും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടി. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഹർജിക്കാരനായ എൻ‌ജി‌ഒ സമ്മതിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിയിലുള്ള തുക എൻ‌ജി‌ഒയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹർജിക്കാരനു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷക അപരാജിത സിങ് ഹാജരായി. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മാധ്വി ദിവാൻ, അഭിഭാഷകരായ സ്‌തുതി ഗുജ്‌റാൾ, ശുഭാംഗ്‌നി ജെയിൻ, ആയുഷ് കൗശിക്, അഭയ് പ്രതാപ് സിംഗ്, എഒആർ എന്നിവരോടൊപ്പം സമയ് റെയ്‌നയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി .

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