ജമ്മു-കശ്മീരിൽ എസ്ഒജി വെടിവയ്പ്പ്; ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, മതപ്രഭാഷകൻ കസ്റ്റഡിയിൽ
സർവീസ് റൈഫിൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് എസ്ഒജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിയുതിർന്നത്. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് എസ്ഒജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റു.
Published : July 17, 2026 at 11:58 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു-കശ്മീരിലെ ദോഡയിൽ എസ്ഒജി (സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്) സംഘവുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സർവീസ് റൈഫിൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് എസ്ഒജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിയുതിർന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലില് മൂന്ന് എസ്ഒജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മതപ്രഭാഷകനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജമ്മു-കശ്മീരിലെ ദോഡ ജില്ലയിലെ ഭദർവാഹ് മേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ജായ്-ഗന്ധോ റോഡില് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) പ്രദേശത്ത് പതിയിരുന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
രാത്രി 11.30ഓടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ഒരു യുവാവിനെ എസ്ഒജി സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ യുവാവ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സർവീസ് റൈഫിൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദോഗ്യസ്ഥർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
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തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ എസ്ഒജി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലില് പരിക്കേറ്റവരെ ആദ്യം ഭദർവാഹ് സബ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോഡ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. ചികിത്സയ്ക്കിടെ ചീക ഗ്രാമം സ്വദേശിയായ 30 കാരൻ ആരിഫ് ഹുസൈൻ മരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി; അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭദർവാഹ് നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കി. കേന്ദ്ര റിസർവ് പൊലീസ് സേനയുടെയും ജമ്മു-കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെയും അധിക സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മതപ്രഭാഷകനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇയാളും സംഭവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം ജായ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവ് റൈഫിൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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