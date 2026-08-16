വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരൻ്റെ തോക്കിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടി; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരൻ്റെ തോക്കിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടി; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരൻ്റെ കൈവശമുള്ള തോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടുകയായിരുന്നു.
By PTI
Published : August 16, 2026 at 1:50 PM IST
ലഖ്നൗ: വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരന്റെ ലൈസൻസുള്ള തോക്കിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടി. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്ക്. വനിത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കും, സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യാത്രക്കാരനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9:30 ഓടെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടായത്. വെടി പൊട്ടിയ ഉടൻ വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി. അസംഗഢ് സ്വദേശിയായ കമലേഷ് റായി എന്ന യാത്രക്കാരനാണ് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ മുംബൈയിലേക്ക് പോകാൻ വാരണാസി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. യാത്രക്കാരൻ്റെ കൈവശം ലൈസൻസുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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വനിത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ കാലിലും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളിന്റെ വിരലിലുമാണ് വെടിയുണ്ട തുളച്ചു കയറിയത്. ഉടൻ തന്നെ രണ്ടു പേരെയും ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ, ഗോമതി സോണിലെ ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പിന്ദ്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി. സംഭവ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയുമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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