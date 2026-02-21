ETV Bharat / bharat

കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വെടിവച്ചു; പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്‌റ്റിൽ

അധ്യാപകൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ വയലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

SCHOOL TEACHER ARRESTED SCHOOL TEACHER ARRESTED MURSHIDABAD SCHOOL TEACHER FIRING ON CHILDREN TEACHER ARRESTED IN MURSHIDABAD
Accused Sameer Kumar Mandal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തതിന് അധ്യാപകൻ അറസ്‌റ്റിൽ. മുർഷിദാബാദിലെ രഘുനാഥ്ഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ബാനിപൂർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. വെടിവയ്‌പ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകനായ സമീർ കുമാർ മണ്ഡൽ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ജംഗിപൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രതിയുടെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള വയലിലാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്‌റ്റിന് പിന്നാലെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തു. ഇയാൾ ഒമർപൂർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്‌തു വരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ജംഗിപൂർ പൊലീസ് ജില്ലാ സൂപ്രണ്ട് ഹൊസൈൻ മെഹ്ദി റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.

വിലക്കിയിട്ടും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വയലിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 20) പതിവുപോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ പ്രകോപിതനായ ഇയാൾ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി നാലോ അഞ്ചോ റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തെന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. വെടിപൊട്ടിയപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരായ കുട്ടികൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയം ഒരാൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ വെടിയേറ്റു എന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ 10-12 കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്ത് അധ്യാപകൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിലിൽ തട്ടി. പ്രകോപിതനായി അയാൾ വാതിൽ തുറന്ന് വരികയും, കൈയിലിരുന്ന തോക്ക് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്‌തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ കൈയിൽ വെടിയേറ്റു. ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അവനെ ജംഗിപൂർ സബ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൈയിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്‌തു.", എന്ന് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾ അധ്യാപകൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ വയലിൽ കളിക്കാൻ എത്തുന്നത് പതിവാണ്. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ പന്തുകൾ ചിലപ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വീഴാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇയാൾ ഇതിന് മുൻപും അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

അതേസമയം താൻ വെടിയുതിർത്തത് കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്താനാണെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. ഇത് ആരെയും ലക്ഷ്യം വച്ചല്ലെന്നും കുട്ടിക്ക് പരിക്കേൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. വെടിവയ്‌പ്പിന് പിന്നാലെ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.

Also Read: എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയല്‍സിന് സമാനമായി ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഇന്ത്യയിലും, 33 കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു

TAGGED:

SCHOOL TEACHER ARRESTED
SCHOOL TEACHER ARRESTED MURSHIDABAD
SCHOOL TEACHER FIRING ON CHILDREN
TEACHER ARRESTED IN MURSHIDABAD
FIRING AT CHILDREN PLAYING OUTSIDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.