പടക്കത്തിന് പൊട്ടിച്ചത് 7000 കോടി: ശിവകാശിയിൽ ഇത്തവണ റെക്കോഡ് വിൽപന

പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടക്കം വിറ്റഴിച്ചത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവകാശിയിലാണ്.

Representational Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി പടക്കങ്ങളുടെ കൂടി ആഘോഷമാണ്. ഉഗ്രശബ്‌ദത്തില്‍ വര്‍ണാഭമായി പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങളില്ലാതെ പിന്നെന്ത് ദീപാവലി എന്നാണ് ആഘോഷത്തിൻ്റെ മട്ട്. എത്ര പുതുപുത്തൻ പടക്കങ്ങള്‍ എത്തിയാലും കമ്പിത്തിരി, പൂത്തിരി, മത്താപ്പ്, പൂക്കുറ്റി, ചക്രങ്ങള്‍ എന്നിവ വിപണിയിലെ 'സ്‌റ്റാർ ഐറ്റംസ്' ആണ്.

പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടക്കം വിറ്റഴിച്ചത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവകാശിയിലാണ്. 7000 കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് ഇത്തവണ ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്നതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. പടക്കം വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതോടെ ശിവകാശിയിലെ പടക്ക കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ഇരട്ടി മധുരമാണ് നൽകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായെന്ന് തമിഴ്‌നാട് പടക്ക വ്യാപാരികളുടെ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. ഫയർക്രാക്കർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവകാശിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പടക്ക നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം. ആയിരത്തിലധികം ഫാക്‌ടറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

രാജ്യത്തുടനീളം വിൽക്കുന്ന പടക്കങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും ഇവിടെയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പടക്കങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ശിവകാശിയിലോട്ട് വരുന്നത് പതിവാണ്. ഇത്തവണ മിക്ക കടകളും ഓൺലൈനായി പടക്ക വിൽപന നടത്തിയിരുന്നു.

വർധനവിന് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

ഡൽഹിയിലും എൻസിആറിലും ഹരിത പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ കോടതി അനുവദിച്ചതാണ് ഇത്തവണത്തെ കച്ചവടം കൂടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് പടക്ക വ്യാപാരികളുടെ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവകാശിയിലെ പടക്കങ്ങൾക്ക് വില കുറവാണ്. കൂടാതെ പുതിയ ഇനം പടക്കങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തവണ ഡൽഹിയിലേക്ക് വൻതോതിൽ പടക്കങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്‌തെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഹരിത പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ശിവകാശി. മിക്ക നിർമാതാക്കളും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പടക്കങ്ങളും മറ്റുമാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ശിവകാശിയിൽ തയ്യറാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ മഹാരാഷ്‌ട്ര. ഗുജറാത്ത്, ബിഹാർ, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്.

മുൻ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ

ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശിവകാശിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് 6000 കോടിയുടെ പടക്ക വിൽപനയാണ്. ശിവകാശിയിലെ 1150 പടക്ക നിർമാണശാലകളിലായാണ് 6000 കോടിയുടെ പടക്കങ്ങൾ വിൽപന നടത്തിയതെന്ന് തമിഴ്‌നാട് പടക്ക നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

2022ലും 6000 കോടിയുടെ പടക്ക വിൽപന നടന്നിരുന്നു. ദില്ലി ഒഴികെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും പടക്കം വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. 2016 നും 2019 നും ഇടയിലെ ദീപാവലി കാലങ്ങളിൽ 4000 കോടി രൂപ മുതൽ 5000 കോടി രൂപ വരെയായിരുന്നു ആകെ പടക്ക വിറ്റുവരവ്.

