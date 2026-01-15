മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷത്തിനിടെ തീപിടിത്തം; 4 വീടുകള് കത്തിയമര്ന്നു, 6 പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഹിമാചല്പ്രദേശിലുണ്ടായ വന് തീപിടിത്തത്തില് ആറ് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തലങ്കണയില് നാല് വീടുകള് കത്തി നശിച്ചു. മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ തീ പടരുകയായിരുന്നു.
Published : January 15, 2026 at 12:44 PM IST
ഷിംല: ഹിമാചല്പ്രദേശില് മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ വന് തീപിടിത്തം. മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ ആറ് പേർ വെന്തുമരിച്ചു. തലങ്കണയില് വീടിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. തീ പടര്ന്ന് സമീപത്തെ നാല് വീടുകളും കത്തി നശിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. സിർമൗർ ജില്ലയിലെ സംഗ്ര സബ്ഡിവിഷനിലെ നൗഹ്രധറിലെ തലങ്കണ ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ച (ജനുവരി 14) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.
തീപിടിത്തത്തെ തുടര്ന്ന് ഹിമാചൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ജയറാം താക്കൂറും മറ്റ് മുന്നിര നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരിത ബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്കണമെന്ന് അവര് ഭരണകൂടത്തോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
"അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകം" മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി
ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ഭയാനകമായ തീപിടിത്തം അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ജയറാം താക്കൂർ പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകണമെന്ന് ഭരണകൂടത്തോട് അഭ്യര്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരേതരായവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
"സിർമൗർ ജില്ലയിലെ ശ്രീ രേണുക ജി വിധാൻ സഭ മേഖലയിലെ നൗഹ്രധർ പ്രദേശത്തെ ഗഡൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തലങ്കണ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ഭയാനകമായ തീപിടിത്തം അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണ്. മരണവാർത്ത അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദുരിത ബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ഭരണകൂടത്തോടും നാട്ടുകാരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. പരേതരായവരുടെ ആത്മാക്കൾ നിത്യശാന്തിയിൽ വിശ്രമിക്കട്ടെ, ദുഃഖിതർക്ക് ഈ വലിയ ദുഃഖം താങ്ങാൻ ശക്തി നൽകട്ടെ" ജയറാം താക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
"കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ" സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ്
വിധാൻ സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയും സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ വിനയ് കുമാർ തീപിടിത്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഉടൻ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
"ശ്രീ രേണുകയിലെ വിധാൻ സഭാ പ്രദേശത്തെ തലങ്കണയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ തീപിടിത്തം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ഈ വേദനാജനകമായ സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ, പരേതരായ ആത്മാക്കൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ. തീപിടിത്തം സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ അന്വേഷിക്കാനും ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ഭരണപരമായ സഹായങ്ങളും നൽകാനും ഞാൻ ഭരണകൂടത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്" വിനയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ശൈത്യകാലത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് തീയോ ഹീറ്ററുകളോ അണയ്ക്കാനും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ആത്മശാന്തിക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കും" ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ്
സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ആറ് പേര് മരിച്ച സംഭവത്തില് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. രാജീവ് ബിൻഡാൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. തലങ്കണയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ മരണവാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരവും ഹൃദയഭേദകവുമാണെന്ന് രാജീവ് ബിൻഡാൽ പറഞ്ഞു.
"ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരേതരായവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരകൾക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും സഹായവും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോടും ഭരണകൂടത്തോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും" രാജീവ് ബിൻഡാൽ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
