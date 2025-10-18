ETV Bharat / bharat

പഞ്ചാബിൽ അമൃത്സർ-സഹർസ ഗരീബ് രഥ് എക്‌സ്‌പ്രസിൽ തീ പിടുത്തം; യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്

Fire Breaks Out In Amritsar-Saharsa Garib Rath Express Train In Punjab; No Casualties Reported
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 10:59 AM IST

ചണ്ഡീഗഡ്‌: അമൃത്സറിൽ നിന്ന് സഹർസയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഗരീബ് രഥ് എക്‌സ്‌പ്രസിൽ തീപിടുത്തം. ഒരു യാത്രക്കാരന് നിസാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് രാവിലെ 7:30 ഓടെയാണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ഉടൻ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമീപത്തെ സിർഹിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിൻ നിർത്തി. യാത്രക്കാരെ മറ്റ് കോച്ചുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണവിധേയമായപ്പോഴേക്കും തീ മൂന്ന് കോച്ചുകളിലേക്ക് പടർന്നിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

"സർഹിന്ദ് ജങ്‌ഷനിൽ വച്ച് ട്രെയിൻ നമ്പർ 12204-ല്‍ (അമൃത്സർ-സഹർസ ഗരീബ് രഥ് എക്‌സ്‌പ്രസ്) ഒരു തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്, ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല" അംബാല ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ പറഞ്ഞു.

റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് തീ വേഗത്തിൽ അണച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ നാശ നഷ്‌ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

യാത്രക്കാരെ കൃത്യസമയത്ത് ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് സിർഹിന്ദ് ജിആർപി എസ്എച്ച്ഒ രത്തൻ ലാൽ പറഞ്ഞു. "സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം അന്വഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ ഉടൻ തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പുറപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് തീ പിടുത്തം

കോഴിക്കോട് നല്ലളത്ത് ഈ അടുത്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗോഡൗണിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്രിക്കടക്കും തീ പിടിച്ചത്. ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗോഡൗണിലാണ് തീ പിടിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ആളിപ്പടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ആക്രി കടയിലേയ്‌ക്ക്‌ വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികളും അതുവഴി വന്ന യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ഉടൻ തന്നെ തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇരുകടകളിലേയ്ക്കും തീ ആളിപ്പടർന്നിരുന്നു.

കനത്ത തീയും പുകയും ഉയർന്നത് തീ അണയ്‌ക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. മീഞ്ചന്തയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇരുകടകളും പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചിരുന്നു.

