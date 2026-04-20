രാജസ്ഥാനിലെ റിഫൈനറിയില് വന് തീപിടിത്തം; കത്തിയമര്ന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന റിഫൈനറി
സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചതായി പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
Published : April 20, 2026 at 8:48 PM IST
ബലോത്ര: രാജസ്ഥാനിലെ ബലോത്ര ജില്ലയിലുള്ള പച്ച്പദ്ര റിഫൈനറിയില് വന് തീപിടുത്തം . ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റിഫൈനറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം നടന്നത്. റിഫൈനറിയിലെ ക്രൂഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂണിറ്റിന് സമീപമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റില് നിന്ന് ഉയര്ന്ന കനത്ത പുക കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തുനിന്ന് കാണാമായിരുന്നു.
സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചതായി പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയുടെയും റിഫൈനറിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സന്ദര്ഭോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ തീ നിലവില് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാല് അപകടത്തില് ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനായി ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ ഉദ്ഘാടന തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | Rajasthan: Fire broke out at Refinery-cum-Petrochemical Complex at Pachpadra in Balotra. Firefighters have arrived at the refinery to control the fire. More details awaited. pic.twitter.com/q7ztFGVbAA— ANI (@ANI) April 20, 2026
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടന് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണകൂട പ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ഹരീഷ് ചൗധരി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് സംഭവത്തില് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, സംഭവത്തില് സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുണ്ടായ ഈ അപകടം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്, സച്ചിന് പൈലറ്റ്, ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ദോത്താസര എന്നിവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപൂര്ണ്ണമായ പദ്ധതി ധൃതിപിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇത്തരം വീഴ്ചകള്ക്ക് കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടികാറാം ജൂലി ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഭാവിയില് ഇത്തരം അപകടങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് കര്ശനമാക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
