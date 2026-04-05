പാചകത്തിനിടെ തീ പടര്ന്നു; രണ്ട് മരണം, സീതപ്പൂരില് 12 വീടുകള് കത്തിനശിച്ചു
അപകടത്തിൽ ഏഴ് വയസുകാരിക്കും പൊള്ളലേറ്റു. കാറ്റ് വീശയതിനെ തുടർന്ന് തീ ആളി മറ്റ് വീടുകളിലേക്കും പടർന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നു
By PTI
Published : April 5, 2026 at 10:54 AM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തതിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ സാരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഏഴ് വയസുകാരിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദുര (65), ഫൂല്മതി(45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവര് അമ്മയും മകളുമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം.
പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ശക്തമായ വീശിയ കാറ്റിൽ തീ പടര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് 12 വീടുകളാണ് കത്തി നശിച്ചതയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സീതാപൂർ ജില്ലയിലെ സരായ ചാലകാപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ജില്ലാ മജസിട്രേറ്റ് രാജഗണപതി ആര് അറിയിച്ചു.
ഗ്രാമവാസിയായ സഞ്ജയ് എന്നയാളുടെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ആ സമയത്തുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റില് അടുപ്പിലെ തീ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് അതിവേഗം പടരുകയായിരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് പലരും കാര്യം അറിയുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ തീ ആണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് അപകട വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.
"സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് തീ ആളി പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ബിസ്വാനിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്", ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. നാട്ടുകാരുടെയും അഗ്നിശമന സേനയുടെയും കൃത്യമായ ഇടപ്പെടൽ കൊണ്ട് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇതോടെ ഒഴിവായത്. ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ജില്ല ഭരണകൂടം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടർ നിയമ നടപടികളികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരാൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും. അതിന് ശേഷം മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അപകടത്തിൽ മറ്റ് ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായോ പൊള്ളലേറ്റതായോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
