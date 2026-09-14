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തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എഫ്‌സിഐ വെയര്‍ഹൗസില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം

തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

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Firefigthing efforts underway at FCI warehouse in Thoothukudi. (ANI)
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By ANI

Published : September 14, 2026 at 11:30 AM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FCI) വെയർഹൗസിൽ വന്‍ തീപിടിത്തം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും പുകയുയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട നാട്ടുകാര്‍ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി. നിലവില്‍ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആളപായമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളൊന്നുമില്ല. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. (More details awaited).

മധുരയിലും സമാന സംഭവം

ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 13) മധുരയിലെ മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സെൻട്രൽ തിയേറ്ററിലും വലിയ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. തീപിടിത്തത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.

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