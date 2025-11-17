'ഹലോ, ഡികെ ഞാൻ സോറനാണ്'; ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'വ്യാജ' ഫോൺ കോൾ, വ്യാജന്മാരെ ഇനി ഇങ്ങനെ പൂട്ടാം

ETV Bharat / bharat

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഫോൺ സന്ദേശം അയച്ച സംഭവത്തിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറിനാണ് വ്യാജ ഫോൺ കോൾ വന്നത്. ശിവകുമാറിനെയും ഭാര്യയേയും ശല്യപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് മറ്റ് ആരോ വിളിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്‌ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി റാഞ്ചിയിലെ ഗോണ്ട പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി നല്‍കുന്നത്.

ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ശിവകുമാറിനെ വിളിച്ച് അനാവശ്യമായി ശല്യപ്പെടുത്തിയതായി എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇതേ വ്യാജ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് മുൻ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ടിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനും വിഐപികളെ ശല്യപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിതെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രതികരിച്ചു.

ഫോൺ കോളിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിൽ ലഭ്യമാണെന്നും, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ സംഭാഷണത്തിനിടെ മോശവും സംശയാസ്‌പദവുമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ വ്യക്തമായി കേൾക്കാമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ. അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫോൺ കോളിന് പിന്നിൽ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും നഷ്‌ട്ടമാകാൻ.

ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ പേരും മുഖവും ഉപയോഗിച്ച വ്യാജ കോളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ ഡീപ്ഫേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ മുഖവും ശബ്‌ദവും കൃത്യമായി അനുകരിച്ച് വ്യാജ വിഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. വ്യക്തിഹത്യ, വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണം, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ഡീപ്ഫേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം രക്ഷനേടാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയൊക്കെയാണ്. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളോ പാസ്‌വേർഡോ പങ്കുവയ്‌ക്കാതിരിക്കുക. പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന കോളുകൾ. സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുകയും പൊലീസിൽ വിവരം അറയിക്കുകയും വേണം.

