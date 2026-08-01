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"സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിച്ചു", രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, പപ്പു യാദവ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് എംപിമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു അനുയായിക്കും ഈ പ്രവർത്തി മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സന്യാസിമാര്‍

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Opposition MPs protest over the issue of alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement during the Parliament Monsoon Session (ANI)
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By PTI

Published : August 1, 2026 at 5:16 PM IST

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വാരണാസി (ഉത്തർപ്രദേശ്): പാർലമെൻ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുകയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു എന്ന പരാതിയിൽ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മറ്റ് രണ്ട് എംപിമാർക്കുമെതിരെ ശനിയാഴ്‌ച വാരണാസി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

കാശി സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഗൗരവ് ബൻസവാൾ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏതാനും സന്യാസിമാർ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ലോക്‌സഭാ എംപിമാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പപ്പു യാദവ്, അവധേഷ് പ്രസാദ് എന്നിവർ പാർലമെൻ്റിനുള്ളിൽ സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നാണ് സന്യാസിമാരുടെ പരാതി.

ബീഹാറിലെ പൂർണിയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എംപിയാണ് രാജേഷ് രഞ്ജൻ എന്ന പപ്പു യാദവ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എംപിയാണ് അവധേഷ് പ്രസാദ്. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പപ്പു യാദവ് ശ്രീരാമനെയും സനാതന ധർമ്മത്തെയും അപമാനിച്ച രീതി ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് സന്യാസി ജഗദ്ഗുരു ബാലക് ദാസ് പറഞ്ഞു.

"സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു അനുയായിക്കും ഈ പ്രവർത്തി മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് വിവാദം?

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാ മുന്നണി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മകരദ്വാറിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൂർണിയയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ പപ്പു യാദവ് കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിലാണ് എത്തിയത്. എംപിമാർ പാർലമെൻ്റ്‌ പടവുകളിൽ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ച 'ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ' പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും, സന്യാസി വേഷധാരിയായ പപ്പു യാദവ് ഈ പണം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അവധേഷ് പ്രസാദും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

അതേസമയം, അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണത്തിനെതിരെയും, ജൂലൈ 20-ന് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പാർലമെൻ്റ്‌ മാർച്ചിൽ പൊലീസ് എടുത്ത നടപടിക്കെതിരെയും വെള്ളിയാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യാ മുന്നണി എംപിമാർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പാർലമെൻ്റിൽ ഒരു സ്‌കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മകരദ്വാരത്തിലേക്കുള്ള പടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ ഒരു കാണിക്കവഞ്ചി സ്ഥാപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എംപിമാർ വഞ്ചിയിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ, കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് വഞ്ചിക്കരികിൽ ഇരുന്ന പപ്പു യാദവ് ഈ പണം സ്വന്തം കീശയിലാക്കുന്നതായിരുന്നു നാടകം.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ രാജിക്കായി ഇന്ത്യാ മുന്നണി എംപിമാർ മുറവിളി കൂട്ടുകയും, സഭാ നടപടികളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. "അമിത് ഷാ രാജി വയ്‌ക്കുക", "അമിത് ഷാ സഭയിലേക്ക് വരിക", "കാണിക്ക കള്ളൻ കസേര ഒഴുക്കുക" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് എംപിമാർ ഉയർത്തിയത്.

"അമിത് ഷാ എന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷൻ ആയി?" എന്ന് എഴുതിയ വലിയ ബാനറിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ അവധേഷ് പ്രസാദ്, ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ്, ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയുടെ മഹുവ മാജി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

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TAGGED:

RAM TEMPLE CASE PROTEST
VARANASI POLICE BOOK RAHUL GANDHI
INSULTING SANATAN DHARMA COMPLAINT
RAHUL GANDHI PAPPU YADAV

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