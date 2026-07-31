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മോദിക്കെതിരെ മോർഫ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ; മെറ്റ ഇന്ത്യ മേധാവിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസർമാർക്കുമെതിരെ കേസ്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചില ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം

DEROGATORY POST AGAINST PM MODI CASE AGAINST META S INDIA HEAD HYDERABAD CYBER CRIME POLICE SOCIAL MEDIA POST AGAINST PM MODI
PM Narendra Modi (PTI,AP)
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By PTI

Published : July 31, 2026 at 2:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മെറ്റ ഇന്ത്യ മേധാവിക്കും മറ്റ് ചില സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമെതിരെ ഹൈദരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

തെലങ്കാന ബി.ജെ.പി സമൂഹമാധ്യമ കോർ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ടി. സായ്കിരൺ ഗൗഡ് ജൂലൈ 29ന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഐ.ടി നിയമത്തിലെ 66 സി (ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷണം), 67 (ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ അശ്ലീല വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക), ബി.എൻ.എസ് നിയമത്തിലെ 353 (2), 336 (4) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കെതിരെയും ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അനുവദിച്ചതിന് സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്കെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സൈബർ ക്രൈം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു.

പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്കും മെറ്റ ഇന്ത്യ മേധാവി അരുൺ ശ്രീനിവാസിനും എതിരെയാണ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചില ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും പൊതുസമാധാനത്തിനും ഹാനികരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് തെളിവായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ ഇരുപതോളം യു.ആർ.എല്ലുകളും (URLs) പരാതിക്കാരൻ പൊലീസിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളുമായും പോസ്റ്റുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും മെറ്റയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അധിക്ഷേപത്തിനുള്ള ലൈസൻസല്ല
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മോർഫ് ചെയ്തതും അധിക്ഷേപകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തെലങ്കാന ബി.ജെ.പി മുഖ്യ വക്താവ് എൻ.വി സുഭാഷ് വെള്ളിയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരിക്കലും സംഘടിതമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഹത്യയ്ക്കുമുള്ള ലൈസൻസായി മാറാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായും സംഘടിതമായും നടക്കുന്ന പരസ്യമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ അതോ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണോ എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഭരണഘടനാ ചോദ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും നിയമലംഘനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട്. നിയമപരമായ പരിധികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും എൻ.വി സുഭാഷ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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DEROGATORY POST AGAINST PM MODI
CASE AGAINST META S INDIA HEAD
HYDERABAD CYBER CRIME POLICE
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