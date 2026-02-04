ETV Bharat / bharat

ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെയും കേസ്; സാമ്പത്തിക തർക്കം അവസാനിച്ചത് ചേരി തിരിഞ്ഞ് ആക്രമണത്തിൽ

സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷമാണ് ബിഹാറിലെ ദർഭംഗ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കാരണമായത്. ഇതൊരു വിചിത്രസംഭവമെന്നാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പൊലീസും പറയുന്നത്.

ASSAULT IN DARBHANGA FIR AGAINST BRAHMIN IN DARBHANGA BRAHMIN VILLAGE ATTACK DARBHANGA VILLAGE ISSUE
FIR Against Entire Village In Darbhanga For Assault In Bihar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാറിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെയും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷമാണ് ബിഹാറിലെ ദർഭംഗ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വിചിത്രസംഭവമെന്നാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പൊലീസും പറയുന്നത്.

ഗ്രാമനിവാസിയായ സഹോദരൻ കൈലാഷ് പാസ്വാൻ 2015 ൽ ഹരിനഗർ ഗ്രാമനിവാസിയായ ഹേമന്ത് ഝാ എന്നയാൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ടരലക്ഷം രൂപയാണ് വീട് നിർമാണത്തിനായി ചെലവായത്. എന്നാൽ പണം നൽകാൻ പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പണം തിരിച്ച് നൽകാതെ വന്നതോടെയാണ് തർക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. പണം തിരികെ നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കവും സംഘർഷവും ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതോടെ ഹേമന്ത് ഝാ, ശ്രീനാഥ് ഝാ, പങ്കജ് ഝാ, ഓംപ്രകാശ് ഝാ, ബാബു സാഹിബ് ഝാ, ജഗന്നാഥ് ഝാ, അമിത് കുമാർ ഝാ എന്നീ ദർഭംഗ സ്വദേശികള്‍ പണം നൽകാതെ പറ്റിച്ചയാളുടെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു. ഈ ആക്രമത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്‌ത്രീകൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും പരിക്കേറ്റു. ആക്രമത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി വ്യക്തമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ആക്രമണത്തിനിരയായവർ സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണരും പ്രതികളായി. ബിഹാറിലെ ദർഭംഗ എന്ന സ്ഥലത്തെ കുശേശ്വർസ്ഥാൻ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. രാതിയെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തിട്ടുമുണ്ട്.

ASSAULT IN DARBHANGA FIR AGAINST BRAHMIN IN DARBHANGA BRAHMIN VILLAGE ATTACK DARBHANGA VILLAGE ISSUE
ദർഭംഗ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം. (ETV Bharat)

ഹരിനഗർ ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനായ അസ്രഫി പാസ്വാൻ കുശേശ്വർസ്ഥാൻ ആണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയിൽ എഴുപത് ബ്രാഹ്മണരെയും 100-150 തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വ്യക്തികളെയും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ഈ സംഭവത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. 2026 ജനുവരി 31 നാണ് സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വിവരം. സംഘർഷത്തിൽ പത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പന്ത്രണ്ട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു വരുന്നു.

ASSAULT IN DARBHANGA FIR AGAINST BRAHMIN IN DARBHANGA BRAHMIN VILLAGE ATTACK DARBHANGA VILLAGE ISSUE
പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതി. (ETV Bharat)

ഒരു പഴയ തർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. ചിലർ ഇതിനെ ജാതിയുടെ പേരിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. പൊലീസ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘർഷഭരിതവും നിയന്ത്രണാതീതവുമാണ്'' - ബിരൗളി ഡിഎസ്‌പി പ്രഭാകർ തിവാരി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ക്രൈം ഇൻവെസ്‌റ്റ്ഗേഷൻ ബ്യൂറോയ്‌ക്കും കേസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: കന്നുകാലികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം, മുസ്‌ലിമായ അമ്പതുകാരന് ക്രൂരമർദനം; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍, VIDEO

TAGGED:

ASSAULT IN DARBHANGA
FIR AGAINST BRAHMIN IN DARBHANGA
BRAHMIN VILLAGE ATTACK
DARBHANGA VILLAGE ISSUE
ASSAULT AGAINST BRAHMIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.