'എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ല'; പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ മുൻകരുതൽ വേണമെന്ന് സിഇഒ
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കാംബെൽ വിൽസൺ വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 22, 2026 at 7:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ മേധാവി കാംബെൽ വിൽസൺ. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കാംബെൽ വിൽസൺ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ഏകദേശം 2,500 വിമാന സർവീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് റദാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, വിമാനത്താവളങ്ങളും വ്യോമാതിർത്തിയും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഏകദേശം 30 ശതമാനം മാത്രമേ വിമാനസർവീസുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ", എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച (മാർച്ച് 20) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിൽസൺ പറഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ വ്യോമാതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം യുകെ, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എയർലൈനിൻ്റെ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള പതിവ് സർവീസുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ലെന്നും വിൽസൺ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഇതുവരെ പൂർണമായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ സ്പോട്ട് വില ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത മാസം മുതൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും മറ്റ് എയർലൈനുകളെപ്പോലെ പ്രവർത്തന തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു.
തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം കണക്കിലെടുത്ത്, സംഘർഷത്തിന് മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഉപഭോക്താക്കളോ കമ്പനികളോ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും കുറച്ചുകാലം ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ജെറ്റ് ഇന്ധനച്ചെലവ് വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, ഇൻഡിഗോ, ആകാശ എയർ എന്നിവ ഇന്ധന സർചാർജും ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന ചാർജും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച വിൽസൺ, എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും ഉയർന്ന വിമാന നിരക്കുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ധന വില ഉയർന്നതിനാൽ ചില നഗരങ്ങലിലേയ്ക്കുള്ള വിമാന കമ്പനികൾ വിമാന സർവീസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ധനച്ചെലവ്, വിമാന നിരക്കുകൾ, ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം എന്നിവ എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണിത്. ആയതിനാൽ ഇതുപോലെതന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം", എന്നും വിൽസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടിയന്തരമോ അനാവശ്യമോ ആയ ചെലവുകൾ കൂടുതൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കണം. മികച്ച എയർ ഇന്ത്യ സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് തുടരണം എന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ എംഡിയും സിഇഒയും പറഞ്ഞു.
