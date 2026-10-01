ഒക്ടോബർ മുതൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ: എസ്ബിഐ എടിഎം ചാർജുകൾ, യുപിഐ എംഡിആർ, എൽപിജി കെവൈസി എന്നിവയിലും മാറ്റങ്ങൾ
കുടുംബ ധനകാര്യങ്ങൾ, ബാങ്കിങ്, നിക്ഷേപം, നികുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുക.
Published : October 1, 2026 at 3:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ നിരവധി സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കുടുംബ ധനകാര്യങ്ങൾ, ബാങ്കിങ്, നിക്ഷേപം, നികുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുക. എൽപിജി ആധാർ സ്ഥിരീകരണം, പുതിയ യുപിഐ എംഡിആർ സംവിധാനം, പരിഷ്കരിച്ച എസ്ബിഐ എടിഎം ഇടപാട് പരിധികൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എൽപിജി ആധാർ സ്ഥിരീകരണം
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ Biometric Aadhaar Authentication (BAA) പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഗാർഹിക LPG ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സബ്സിഡിയോടുകൂടിയ നിയന്ത്രിത റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന വിലയിൽ (RSP) എൽപിജി സിലിണ്ടർ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബിഎഎ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിവരും. ബിഎഎ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക LPG സിലിണ്ടറിന് ലഭിക്കുന്ന സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.
എസ്ബിഐ എടിഎം നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം
എസ്ബിഐ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എടിഎം-കളിലും Automated Deposit cum Withdrawal Machines (ADWM)-ലും ഇടപാട് നടത്തുന്ന ശമ്പള അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കുള്ള സൗജന്യ പ്രതിമാസ ഇടപാടുകളുടെ പരിധി എസ്ബിഐ പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയ നിയമം ഒക്ടോബർ 1 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
എല്ലാ എസ്ബിഐ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എടിഎം-കളിൽ സൗജന്യമായി നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം പ്രതിമാസം 10ൽ നിന്ന് 5 ആയി കുറയും. നാല് ഇടപാടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ അധിക ഇടപാടിനും 15 രൂപയും ജിഎസ്ടിയും ബാങ്ക് ഈടാക്കും.
ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്ക്
2026 ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ പാദത്തിൽ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കിൽ സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംങ്സ് സ്കീം (SCSS), സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (PPF), നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NSC), കിസാൻ വികാസ് പത്ര, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എന്പിഎസ് ചാർജുകളിൽ മാറ്റം
നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (NPS), NPS ലൈറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ വരിക്കാരിൽ നിന്ന് 'പോയിൻ്റ്സ് ഓഫ് പ്രസൻസ്' (PoP)-ന് ഈടാക്കാവുന്ന നിരക്കുകളിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (PFRDA) മാറ്റം വരുത്തി. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
PoP (Point of Presence) വഴി NPS-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വരിക്കാർ, ഓരോ PRAN-നും (Permanent Retirement Account Number) 200 രൂപ വീതം ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിശ്ചിത വ്യാപാരി ഇടപാടുകൾക്ക് പുതിയ UPI MDR (Merchant Discount Rate) ചട്ടക്കൂട് ബാധകമാകും.
യുപിഐ എംഡിആര്
2026 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ യുപിഐ വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും എംഡിആർ (MDR) ഈടാക്കും. വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പണമിടപാട് സംവിധാനത്തിനാണ് ഈ നിരക്ക് ബാധകമാകുകയെന്ന് പുതിയ യുപിഐ ചട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് (person-to-person transactions) ഈ നിരക്ക് ബാധകമല്ല.
ഐടിആര് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി
2026-27 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തിൽ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായ നികുതിദായകർക്ക് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് (CBDT) 2026 ഒക്ടോബർ 21 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായ നികുതിദായകർക്ക് ITR (ആദായനികുതി റിട്ടേൺ) ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയും അധികൃതർ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
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