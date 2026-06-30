'രാജ്യത്തെ ആഗോള ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ഹബാക്കി മാറ്റും'; ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന് 2.0 ന് 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ
ആഗോള ചിപ്പ് നിർമ്മാണ അഭിലാഷങ്ങൾ യാഥാര്ഥ്യമാകന് പോകുന്നു, ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0 ന് 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 5:21 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0 നായി 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിന് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ചെലവ് വകുപ്പ് അനുമതി നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള ചിപ്പ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ പ്രധാന സെമികണ്ടക്ടർ ഹബ്ബായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമാണ് അനുമതി നല്കിയത്.
ധനകാര്യ സമിതി 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയെന്നും അത് മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഐഎസ്എം 1.0 ന് അനുവദിച്ച 76,000 കോടി രൂപയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ തുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പാദന ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില് ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിർമ്മാണത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഖ്യാപനമെന്ന് സര്ക്കാര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അർധചാലക ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, തദ്ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിലാണ് പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഒരു ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ബജറ്റില് പറയുന്നു.
പ്രാദേശിക ചിപ്പ് ഡിസൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം, പങ്കാളികളെ ആകർഷിക്കൽ, പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0 ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 1.64 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തോടെ 12 സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്ക് ഈ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്ലാൻ്റ്, രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ, ഒമ്പത് പാക്കേജിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻ്റീവ് സ്കീമിന് കീഴിൽ 24 പദ്ധതികൾക്ക് ഡിസൈൻ പിന്തുണ നൽകുന്നു. 105 കമ്പനികൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ടൂളുകൾ നൽകി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഫൗണ്ടറികളിൽ 23 ഡിസൈൻ 'ടേപ്പ്ഔട്ടുകൾ' പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെമികണ്ടക്ടർ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന ആഴത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
സെമികണ്ടക്ടർ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ "ദീർഘകാല സ്വപ്നം" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 12 സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഈ വർഷം ആദ്യം വാണിജ്യ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായും ഒരു മുതിർന്ന ഐടി മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് - സിജി സെമി ഈ ആഴ്ച അവസാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ഉയർന്നുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയായും മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കണക്കാക്കേണ്ട ശബ്ദമായും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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