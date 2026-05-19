ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണം പണമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാരിന് പദ്ധതിയില്ല; വാർത്തകള് തള്ളി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
പ്രസ്തുത വിഷയം പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം.
By ANI
Published : May 19, 2026 at 11:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി : ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങൾ പണമാക്കി മാറ്റുകയോ ഏതെങ്കിലും ബോണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം. പ്രസ്തുത പോസ്റ്റുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച (മെയ് 19) വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുകളുടെയോ മത സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ കൈവശമുള്ള സ്വർണ ശേഖരത്തിന് പകരമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർണ ബോണ്ടുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദേശവും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുകളുടെയും മത സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൈവശമുള്ള സ്വർണം പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുകളുടെയോ ഏതെങ്കിലും മത സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിനായി ധനസഹായ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളും കിംവദന്തികളും പൂർണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങളിലോ വാതിലുകളിലോ മറ്റ് നിർമിതികളിലോ ഉള്ള സ്വർണ പാളികള് രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ സ്വർണ ശേഖരമായി കണക്കാക്കുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങളും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം തള്ളുകയായിരുന്നു.
"ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങളിലോ വാതിലുകളിലോ മറ്റ് ക്ഷേത്ര ഘടനകളിലോ ഉള്ള സ്വർണ തകിടുകൾ 'ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വർണ ശേഖരം' ആയി കണക്കാക്കുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ വ്യാജവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സർക്കാർ പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത്തരം കിംവദന്തികൾ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും" എന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്ഥാവനയില് പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ പദ്ധതികളുമായോ നയപരമായ കാര്യങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു തീരുമാനവും ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പുകൾ, സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകൾ, അംഗീകൃത പൊതു ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ അറിയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാവനയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം ഇത്തരം കിംവദന്തികളുടെ കള്ളക്കളി പൊളിക്കാറാണ് പതിവ്. സോഷ്യല് മീഡിയ അത്രകണ്ട് വികസിച്ച ഇക്കാലഘട്ടത്തില് ഇത്തരം തെറ്റായ വാർത്തകള് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള് മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പിഐബി പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഷണ്ടിങ്ങിനിടെ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ,ആളപായമില്ല