കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026-27; ധനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭായോഗം 10.15ന്
08.50 ഓടെയാണ് മന്ത്രിമാര് കർത്തവ്യ ഭവനിൽ എത്തിയത്.
Published : February 1, 2026 at 9:17 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണത്തിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര ധമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന്. രാവിലെ 08:45 ഓടെ സഫ്ദര്ജങ് റോഡിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയി നിന്നും മന്ത്രി തന്റെ 9ാം ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി മന്ത്രിയെ അനുഗമിച്ചു. 08.50 ഓടെയാണ് മന്ത്രിമാര് കർത്തവ്യ ഭവനിൽ എത്തിയത്. തുടര്ന്ന് ധനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തി ദൗപതി മുര്മുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി തേടി. കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭായോഗം 10.15ന് ചേരും. തുടര്ന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് പാര്ലമെന്റില് ബജറ്റ് അവതരണം തുടങ്ങുക.
VIDEO | Union Minister Nirmala Sitharaman arrives at Finance Ministry ahead of presenting the Budget.#Budget2026WithPTI #UnionBudgetWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/F9VJooQ4zc
മന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമൻ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാമത്തെ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. 2026-27 വർഷത്തെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് കണക്കാക്കിയ വരവുകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും ഒരു പ്രസ്താവന മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും. 2003ലെ ധനകാര്യ ഉത്തരവാദിത്ത, ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് (FRBM) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(1) പ്രകാരമുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ധനമന്ത്രി മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും.
Also Read: Union Budget 2026 Live Updates: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കൊരുങ്ങി ധനമന്ത്രി, കാതോര്ത്ത് രാജ്യം, പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം