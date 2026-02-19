പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം: 200ൽ അധികം ഹർജികളിൽ മെയ് അഞ്ചിന് അന്തിമ വാദം കേള്ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
Published : February 19, 2026 at 8:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ (സിഎഎ) സമർപ്പിച്ച 200ൽ അധികം ഹർജികളിൽ മെയ് അഞ്ചിന് അന്തിമ വാദം കേള്ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ആറ് വർഷത്തിലേറെയായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് അന്തിമ വാദം കേൾക്കലിൽ കോടതി തിയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
2019 ലെ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) സമർപ്പിച്ച പ്രധാന ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിക്കും. 2019-2020 മുതൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഹർജികളിൽ അന്തിമ വാദം കേൾക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നടപടിക്രമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2014 ഡിസംബർ 31-നോ അതിന് മുൻപോ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് എത്തിയ ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ, ക്രിസ്ത്യൻ, ജൈന, പാർസി സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകാനാണ് സിഎഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 മെയ് അഞ്ച് മുതൽ മെയ് 12 വരെയാകും കോടതി നടപടികള്.
പ്രധാന ഹർജിക്കാരനായ ഐയുഎംഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ഒന്നര ദിവസം കേൾക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസം അനുവദിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ രേഖകളും സമർപ്പണങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനും കക്ഷികളോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിഎഎയുടെ പാൻ-ഇന്ത്യ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ആദ്യം കേൾക്കുമെന്നും പിന്നീട് അസം, ത്രിപുര എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പിന്നീട് പരിഗണിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
അസമിലെ പ്രശ്നം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കാരണം പൗരത്വത്തിനുള്ള നേരത്തെയുള്ള കട്ട്-ഓഫ് തീയതി 1971 മാർച്ച് 24 ആയിരുന്നു, സിഎഎ പ്രകാരം ഇത് 2014 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ അവസാനമായി ഒരു ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2024 മാർച്ചിലാണ്.
തുടർന്ന്, നിയമത്തിൻ്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ, 2024 ലെ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടക്കാല അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 ഉറപ്പുനൽകുന്ന തുല്യനീതിയുടെ ലംഘനമാണ് ഈ നിയമമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. പൗരത്വത്തിന് മതം ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ തകർക്കുമെന്ന് സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പൗരത്വം നൽകുന്നത് വിവേചനപരമാണെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.
അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ നിയമമെന്നും, ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദം കേട്ടപ്പോൾ, പൗരത്വ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതകൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കണമെന്നും വെറുതെ പൗരത്വം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
