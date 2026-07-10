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10 രൂപയെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; കർണാടകയിലെ പമ്പിൽ കൂട്ടം ചേർന്ന് യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചു കൊന്നു

ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി റായ്ച്ചൂരിലെ ഹഞ്ചിനാല ക്യാമ്പിനടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സംഭവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പ്രതികളെ ഇടപനൂർ പോലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

FIGHT AT PETROL PUMP MURDER IN PETROL PUMP FIGHT OVER PETROL MONEY KARNATAKA PETROL PUMB MURDER
മരണപ്പെട്ട മേഘനാഥ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 1:48 PM IST

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ബെംഗളൂരു: 10 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച വഴക്ക് ഒരാളുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി റായ്ച്ചൂരിലെ ഹഞ്ചിനാല ക്യാമ്പിനടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സംഭവം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പ്രതികളെ ഇടപനൂർ പോലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. മേഘനാഥ് (42) എന്ന വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചത്. പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരായ രവി, വീരേഷ്, നരസിംഹ, മാരപ്പ, രമേശ്, പ്രവീൺ എന്നിവരെ കേസിൽ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

ജൂലൈ 8 ന് രാത്രി, മഹേഷ് എന്ന വ്യക്തി പെട്രോൾ വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 10 രൂപ കുറച്ചാണ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് മഹേഷും ഹഞ്ചിനാല പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാഗരാജും കൊല്ലപ്പെട്ട മേഘനാഥും വഴക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ, പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മേഘനാഥിനെ ഗുരുതരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

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പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

മഹേഷ് പമ്പിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങിച്ചതിനുശേഷം 10 രൂപ കുറച്ച് നൽകിയതിനാൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരമനായ രവിയും മഹേഷും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മഹേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നാഗരാജും മേഘനാഥും വഴക്ക് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ പമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുപ്രതികൾ "എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്? നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു, നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിടില്ല." എന്നുപറഞ്ഞ് നരസിംഹ, മാരേപ്പ എന്നീ പ്രതികൾ മേഘനാഥിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു.

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പ്രതികൾ (ETV Bharat)

തുടർന്ന് വീരേഷ് എന്നയാൾ വടികൊണ്ട് മേഘനാഥിൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ചു. അതേ സമയം തന്നെ മറ്റോരു പ്രതിയായ രവി ഒരു വടി എടുത്ത് മേഘനാഥിൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ചു. തലയ്‌ക്ക് പുറകിൽ ശക്തമായ പ്രഹരം ഏറ്റതിനാൽ മേഘനാഥിൻ്റെ ബോധം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് താഴെ വീണു. വഴക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പോയ മഹേഷിനെയും നാഗരാജിനെയും പ്രതി ആക്രമിച്ചതായി മേഘനാഥിൻ്റെ ഭാര്യ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മേഘനാഥിനെ റായ്ച്ചൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ തലയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. രാവിലെ 8.25 ഓടെ മരിച്ചു. സംഭവം പെട്രോൾ പമ്പിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടപനൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രതികൾക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റ്ർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

FIGHT AT PETROL PUMP
MURDER IN PETROL PUMP
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KARNATAKA PETROL PUMB MURDER
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