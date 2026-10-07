കാലൊടിഞ്ഞ ആനയ്ക്ക് ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ; രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണം
ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് ചികിത്സാ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ആനയുടെ ഒടിഞ്ഞ കാൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കി. സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ ഈ നൂതനമായ ശ്രമം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
Published : October 7, 2026 at 6:57 PM IST
ബെംഗളൂരു: മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ആനയുടെ ഒടിഞ്ഞ കാൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കി. ആദ്യമായാണ് ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് ചികിത്സ ഉപയോഗിച്ച് ആനയുടെ കാൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗയിലെ സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലുള്ള 'ദ്രോണ' എന്ന ആനയ്ക്കാണ് ഈ ചികിത്സ നൽകിയത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണമാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഹസൻ ജില്ലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും മനുഷ്യജീവനുകൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലെ സിദ്ധാപുരത്തിന് സമീപം വെച്ചാണ് 'ദ്രോണ'യെ പിടികൂടിയത്. ഹസനിലെ നാട്ടുകാർ 'അഡ്കബഡ്ക' എന്നാണ് ഈ ആനയെ വിളിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ശിവമൊഗ്ഗ താലൂക്കിലെ സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അവിടെവെച്ച് കാൽ വഴുതി വീണതിനെത്തുടർന്ന് ഇടതുകാലിലെ എല്ല് ഒടിഞ്ഞിരുന്നു. ആന മുടന്തി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സക്രെബൈലു ക്യാമ്പിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ പരിശോധന നടത്തുകയും ഒടിവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പി.ഒ.പി (പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്) കാസ്റ്റ് ആനയുടെ ഭീമമായ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ പൊടിഞ്ഞുപോകുമെന്നും വെള്ളം തട്ടിയാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ തടസപ്പെടുമെന്നും മനസിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. അൽപം വഴക്കമുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതും വെള്ളം കൊണ്ട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്തതുമായതിനാലാണ് അവർ ഫൈബർഗ്ലാസ് രീതിയുപയോഗിച്ച് ആനയെ ചികിത്സാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
ഏകദേശം 30 ദിവസത്തോളം ആനയുടെ കാലിൽ ഈ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ആനയുടെ ഭീമമായ ശരീരഭാരം മുഴുവനായും അതിൻ്റെ കാലുകളാണ് താങ്ങുന്നത്. വേഗത്തിലുള്ള സുഖം പ്രാപിക്കലിനായി 'ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി'യാണ് (വെള്ളത്തിലുള്ള ചികിത്സ) ഉപയോഗിച്ചത്. ആനയെ വെള്ളത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും കാലുകൾ സ്വാഭാവികമായി ചലിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് എല്ല് വേഗത്തിൽ കൂടിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കാസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷവും സ്വന്തമായി ഉറച്ചുനിൽക്കാനും നടക്കാനും കഴിയുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായി നാല് മാസത്തോളം ആനയെ 'ക്രാലിൽ' (പിടികൂടിയ കാട്ടാനകളെ മെരുക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള തടിയിലോ മുളയിലോ നിർമ്മിച്ച അടച്ചിട്ട സ്ഥലം) പാർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റ് ആനകളോടൊപ്പം ഇടപഴകാൻ അനുവദിച്ചത്. നിലവിൽ ദ്രോണ പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുകയും പഴയതുപോലെ സുഖമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മറ്റ് ആനകൾക്കൊപ്പം ദിവസവും കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയും തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ ഈ നൂതനമായ ശ്രമം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ആനക്കുട്ടിക്ക് സമാനമായ ചികിത്സ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ആനയിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടിക്രമം നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ആദ്യം ദ്രോണയെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി മയക്കിയിരുന്നു. ചികിത്സാ നടപടികൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലെ ഡോ. മുരളി മനോഹറാണ് ചികിത്സ നടത്തിയത്.
'ഹാസൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ആനയാണ് ദ്രോണ. ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗതയും അത് ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും കാരണം നാട്ടുകാർ അതിന് "അഡ്കബാഡ്ക" എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്; ക്യാമ്പിലെത്തിയ ശേഷമാണ് അതിന് ദ്രോണ എന്ന് പേര് നൽകിയത്. ക്രാലിൽ (ആനയെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം) അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ് കാലിന് ഒടിവ് സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആനയ്ക്ക് ആ കാലിൽ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. അതിനാൽ, ഫൈബർഗ്ലാസ് കാസ്റ്റ് ഇടാൻ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. ആനകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകാലുകളിലെ ഒടിവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കാരണം മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങുന്നത് കാലുകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സംഘം ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി കാസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആനയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റിങ് ഇതിനുമുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെറിയ ആനകളിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ ഒന്നിന് കാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
30 ദിവസത്തേക്ക് കാസ്റ്റ് (കെട്ട്) നിലനിർത്തി. തുടർന്ന് നാല് മാസത്തോളം പ്രത്യേക കൂടിൽ പാർപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി നൽകി. ആനയെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ അത് കാലിൽ അമിതഭാരം നൽകിയില്ല. പിന്നീട് നടത്തിയ എക്സ്-റേ പരിശോധനയിൽ ഒടിഞ്ഞ എല്ല് സുഖപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായി. ഇപ്പോൾ 'ദ്രോണ' എന്ന ആന കാട്ടിലേക്ക് പോയി സ്വയം തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചികിത്സയ്ക്കായി 80,000 രൂപ ചെലവായി. ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനായ ഡോ. മഹേഷും ചികിത്സയിൽ സഹായിച്ചതായി ഡോ. മുരളി മനോഹർ പറഞ്ഞു.
ക്യാമ്പിലെ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (RFO), പാപ്പാൻമാർ, കാവടികൾ (ആന പരിപാലകർ) എന്നിവരും സഹായിച്ചു. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (DCF) ആയ പ്രസന്ന പട്ടാഗറാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് ക്രമീകരിച്ചത്. സക്രെബൈലു ആന ക്യാമ്പിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ ഇത്തരമൊരു നടപടിക്രമം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിജയം മൃഗസ്നേഹികളിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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