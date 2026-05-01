ETV Bharat / bharat

ഒരു കിലോ ഭാരം, ഒരടി നീളം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറുക്കൻ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് മരുഭൂമിയിൽ

വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ ചെറു ജീവി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തി എന്നത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്

worlds smallest fennec fox spotted near Vachhraj Bet Little Rann of Kutch (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ സുരേന്ദ്രനഗർ ജില്ലയിലുള്ള കച്ച് മരുഭൂമിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറുക്കനായ ഫെനെക്ക് കുറുക്കനെ (Fennec fox) കണ്ടെത്തി. വനപാലകർ നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അപൂർവയിനം ജീവി കാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്.

ഗുജറാത്തിലെ വന്യജീവി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും വനംവകുപ്പും ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ ചെറു ജീവി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തി എന്നത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

അപൂർവ വന്യജീവി സാന്നിധ്യം
കച്ചിലെ ചെറിയ മരുഭൂമിയുടെ (Little Rann of Kutch) ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നത് സുരേന്ദ്രനഗർ ജില്ലയിലാണ്. പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ കാട്ടു കഴുതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വന്യജീവികളുടെയും പക്ഷികളുടെയും പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗുഡ്‌ഖാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെയാണ്.

നാലായിരത്തിലധികം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഈ പ്രദേശം കോച്ചിയടിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേശാടന പക്ഷികൾക്കും അഭയമൊരുക്കുന്നു. സുരേന്ദ്രനഗർ ജില്ലയിലെ വച്ച്‌രാജ് ബെറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്തിന് പിന്നിലായുള്ള പ്രദേശത്ത് വനംവകുപ്പ് സംഘം നടത്തിയ പ്രത്യേക പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് അപൂർവയിനം കുറുക്കൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഗുജറാത്തിൽ കുറുക്കന്മാർ പൊതുവെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗമാണ്. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആകെ 153 കുറുക്കന്മാർ മാത്രമുള്ളതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ.

ഫെനെക്ക് കുറുക്കൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഫെനെക്ക് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറുക്കനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ അധികൃതർ എത്തിയത്. സാധാരണ കുറുക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ശരീരവലുപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രകൃതമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.

പരമാവധി ഒരു കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇവയുടെ ശരീരഭാരം. ഏകദേശം ഒരടി മാത്രമായിരിക്കും ആകെ നീളം. ഇളംമഞ്ഞയോ തവിട്ടോ നിറമാണ് ശരീരത്തിന്. മരുഭൂമിയിലെ കടുത്ത ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാനും ശരീരോഷ്മാവ് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വലിയ ചെവികൾ ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്.

മരുഭൂമിയിൽ ഒളിച്ചു ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫെനെക്ക് കുറുക്കന്മാർ എലികൾ, പക്ഷികൾ, പക്ഷിമുട്ടകൾ, പല്ലികൾ, ചെറിയ ജീവികൾ എന്നിവയെയാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്തിന് സമീപത്തുനിന്നും വലിയ കുഴികളും വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്തരീക്ഷ താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആഴത്തിൽ മാളങ്ങൾ നിർമിച്ചാണ് ഇവ കൂടുതൽ സമയവും കഴിയുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്.

തുടരന്വേഷണം ഊർജിതം
പട്രോളിങ്ങിനിടെ വച്ച്‌രാജ് ബെറ്റിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ചെറിയ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇത് സഹാറ സ്വദേശിയായ ഫെനെക്ക് കുറുക്കനാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും വൈൽഡ് ആസ് സാങ്ച്വറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ബിഎം പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിൽ ഇത്തരം ജീവിയെ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമായതിനാലും വലുപ്പം, ശരീരഭാരം, കുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നിവ പരിഗണിച്ചും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി എത്തിയവയാണോ എന്നും സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമികളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് ഡെസേർട്ട് ഫോക്സ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ കുറുക്കൻ എന്ന വിഭാഗമാണ്. അതിനാൽ വിദേശിയായ ഫെനെക്ക് കുറുക്കൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സവിശേഷ കണ്ടെത്തലായിരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.

TAGGED:

LITTLE RANN OF KUTCH
WORLDS SMALLEST FOX SIGHTED
GUJARAT FOREST DEPARTMENT
RARE WILDLIFE IN GUJARAT
FENNEC FOX IN GUJARAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.