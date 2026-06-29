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ശസ്‌ത്രക്രിയ ഭയന്നു; യൂട്യൂബ് നോക്കി വീട്ടില്‍ പ്രസവിച്ചു, യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വീട്ടില്‍ പ്രസവിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പ്രസവിച്ചത് യൂട്യൂബ് നോക്കി. നേരത്തെ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലുണ്ടായ പ്രയാസം കാരണമാണ് പ്രസവം വീട്ടിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 11:39 AM IST

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ചെന്നൈ: ശസ്‌ത്രക്രിയ ഭയന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പോകാതെ യൂട്യൂബ് നോക്കി വീട്ടില്‍ പ്രസവിച്ച യുവതി മരിച്ചു. തിരുപ്പൂര്‍ പഞ്ചായ്‌ തലവൈപാളയം സ്വദേശിയായ ശശികലയാണ് (32) മരിച്ചത്. ജൂണ്‍ 24നാണ് ശശികല വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്.

വിനയായി അമിത രക്തസ്രാവം: പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബം ശശികലയെ പെരുന്തുരെയ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശശികലയെ കോയമ്പത്തൂരിലെ റോയല്‍ കെയര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശശികല ചികിത്സയില്‍ തുടരവേ വീണ്ടും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളാകുകയും ഇന്നലെ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കുടുംബം പറയുന്നതിങ്ങനെ: 2019ലാണ് ശശികല കുഴന്തൈസാമിയെ വിവാഹം ചെയ്‌തത്. പിന്നാലെ 2020ല്‍ ശശികല ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. അന്ന് ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ശശികലയ്‌ക്ക് ഏറെ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിട്ടു. ഇതോടെ ശസ്‌ത്രക്രിയ ഭയന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം വീട്ടില്‍ മതിയെന്ന് ശശികല തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് കുഴന്തൈസാമി പറഞ്ഞു.

താനും കുടുംബവും നിരവധി തവണ ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചെങ്കിലും ഗര്‍ഭകാലത്ത് ഒരിക്കല്‍ പോലും ശശികല ഡോക്‌ടറെ കാണാന്‍ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പ്രസവ തീയതി അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശശികല യൂട്യൂബ് നോക്കി വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌ത് വച്ചിരുന്നുവെന്നും കുഴന്തൈസാമി പറഞ്ഞു.

ജൂണ്‍ 23ന് രാത്രിയില്‍ പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെട്ട ശശികല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ 5:42നാണ് പ്രസവിച്ചത്. പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുകയും അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയും ചെയ്‌തു. അതേ തുടര്‍ന്നാണ് തങ്ങള്‍ ശശികലയെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ മികച്ച ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് റോയല്‍ കെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

കേസെടുത്തത് ഡോക്‌ടറുടെ പരാതിയില്‍: ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശശികലയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതോടെ കുന്നത്തൂർ റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ നിത്യ ഉതുക്കുളി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. യൂട്യൂബ് നോക്കി പ്രസവിച്ച സ്‌ത്രീയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും അടക്കം മൊഴിയെടുത്തു. അതിനിടെയാണ് ശശികലയുടെ ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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