വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കർശന വ്യവസ്ഥകൾ; എൻജിഒകൾ പ്രവർത്തന മേഖല വ്യക്തമാക്കണം
ഇന്ത്യയിലെ എൻജിഒകൾ വിദേശ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് 2011ലെ എഫ്സിആർഎ നിയമങ്ങളിൽ സർക്കാർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്
Published : June 23, 2026 at 12:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിതര സംഘടനകൾക്കുള്ള (എൻജിഒ) നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശനമാക്കി. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ (എഫ്സിആർഎ) വരുത്തിയ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം മതപരിവർത്തനത്തിന് വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണമായും വിലക്കി. എൻജിഒകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയും ഉദ്ദേശ്യവും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വംശജരല്ലാത്ത വിദേശ പൗരന്മാരെ എൻജിഒകളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരായി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ അനുമതിയോ രജിസ്ട്രേഷനോ സാധാരണഗതിയിൽ നൽകില്ല. എന്നാൽ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദേശ പൗരന്മാരെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ അനുമതി നൽകാമെന്നും ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എൻജിഒകൾ വിദേശ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് 2011ലെ എഫ്സിആർഎ നിയമങ്ങളിൽ സർക്കാർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്.
പ്രവർത്തന മേഖല വ്യക്തമാക്കണം
വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ തേടുന്ന എൻജിഒകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമോ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കണം. മതപരം, സാംസ്കാരികം, സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹികം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തന മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. എൻജിഒകൾക്ക് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും. 2026ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മതപരിവർത്തനത്തിന് വിലക്ക്
മതപരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിർമാണം, നവീകരണം, പരിപാലനം, മതവിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്തിഗാന പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശീയവും ഗോത്രപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ, ധാർമിക പ്രബോധനം, സത്സംഗങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ധ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ, യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഫണ്ട് മതപരിവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കർശനമായി നിർദേശിക്കുന്നു.
ഫീസും ചെലവാക്കൽ പരിധിയും
പുതിയ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ അധിക സംസ്ഥാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആവശ്യത്തിനും 300 രൂപ അധിക ഫീസ് ഈടാക്കും. പ്രവർത്തനരഹിതമായ എൻജിഒകൾ ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് തടയാൻ പുതിയ നിബന്ധനയുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാനോ റദ്ദാക്കൽ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വിദേശ സംഭാവനയിൽ നിന്ന് സംഘടനകൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം. മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എൻജിഒകൾക്ക്, ആദ്യ ഗഡുവിൻ്റെ 75 ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഗഡു അനുവദിക്കൂ. ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തും.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധം
എഫ്സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷനോ പുതുക്കലിനോ അപേക്ഷിക്കുന്ന എൻജിഒകൾ തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നൽകണം. ഇടനിലക്കാർ വഴിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ വഴിയാണ് സംഭാവന ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം അപേക്ഷയിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. കൂടാതെ, വാർഷിക റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾക്കൊപ്പം വിശദമായ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
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