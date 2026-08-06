'ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകൾ ഇല്ലാതാകും': വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ ഭേദഗതിയെ വിമർശിച്ച് ശശി തരൂർ
ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മാറ്റിയെഴുതുന്നുവെന്നും ഈ ഭേദഗതി അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിലെ അപകടകരമായ വർധനവാണെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.
Published : August 6, 2026 at 5:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്തയാഴ്ച പാർലമെൻ്റിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന 2026 ലെ വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി ബില്ലിലെ (FCRA) ഭേദഗതിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിലെ അപകടകരമായ വർധനവ് എന്ന് ഈ ഭേദഗതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച തരൂർ, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമാണം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിയെഴുതുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.
ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകൾ, ചിന്താകേന്ദ്രങ്ങൾ (think tanks), മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയെ വികസന പങ്കാളികളായല്ല മറിച്ച് അട്ടിമറികൾക്കും വിദേശ ഇടപെടലുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നവരായാണ് നിലവിലെ സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാൻ, അന്താരാഷ്ട്ര ധനസഹായത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുക എന്ന അവരുടെ ദൗർബല്യത്തെയാണ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ ലേഖനത്തിൽ തരൂർ എഴുതി.
ഒരു സംഘടനയുടെ എഫ്സിആർഎ (FCRA) രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ, അവർ അത് സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അത് റദ്ദാവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിദേശ സംഭാവനകളുടെയും അവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ആസ്തികളുടെയും നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു 'നിയുക്ത അതോറിറ്റി'യെ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 'വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി ബിൽ, 2026'. ആസ്തികൾ ആരാധനാലയങ്ങളാണെങ്കിൽ, അവയുടെ മതപരമായ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം (FCRA) കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും അതിൽ വിപുലമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തതിലൂടെ, സങ്കീർണ്ണമായ പല നിബന്ധനകളും സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഉപ-ധനസഹായം (sub-granting) നൽകുന്നത് നിരോധിക്കുക, അനുവദനീയമായ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പണമിടപാടുകൾക്കും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് ശാഖ നിർബന്ധമാക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വിദേശ ധനസഹായത്തിൽ 87 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായെന്നും ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് മതേതര- കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ധിത സംഘടനകളെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിന് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ അധികാരം നൽകുന്ന തരത്തിൽ നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയെ എന്നെന്നേക്കുമായി തളർത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് തരൂർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പരമ്പരാഗത നിയമപരമായ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട്, അഭൂതപൂർവമായ ഒരു നിയന്ത്രണരീതിയാണ് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.
ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളെ ബാധിക്കും
കേരളത്തിലെ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ മികച്ച സേവനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. FCRA നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജാതിമത ഭേദമന്യേ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി സേവനം നൽകുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്ററുകൾ, മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എൻജിഒകൾ എന്നിവയെ താന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
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ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുമായി പ്രാദേശിക സംഭാവനകൾ, ഫീസുകൾ, വിദേശ സഹായങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാകുന്നതാണ് സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ബില്ലിലെ ഭേദഗതി അസ്ഥിരമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഭരണപരമായ കാലതാമസമോ പ്രതികൂലമായ ഉത്തരവോ മതി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 500 കിടക്കകളുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ആശുപത്രിയെ പെട്ടെന്നുതന്നെ സർക്കാർ സ്വത്താക്കി മാറ്റാൻ. ഇത് അവശ്യ പൊതുസേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സാധാരണക്കാരായ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരകളാകുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കായി തലമുറകളോളം സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാപരമായ നിയമനടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിലെ സഭയുടെയും അനുബന്ധ ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകളുടെയും സംഭാവനകൾ, അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും രോഗശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.
ഈ ബിൽ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് സഭയിൽ ഇതിനെ എതിർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2019-നും 2022-നും ഇടയിൽ 13,520 സംഘടനകൾക്ക് 55,741 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ സംഭാവന ലഭിച്ചു. 2026 ജൂലൈ 15-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, 14,449 സജീവ FCRA സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, റദ്ദാക്കപ്പെട്ട 22,498 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 15,212 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമാണുള്ളതെന്ന് FCRA പോർട്ടൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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