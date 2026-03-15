ഏഴു വയസുകാരനെ പുഴയില്‍ മുക്കിക്കൊന്ന പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍

മകന്‍റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ഇയാള്‍ പരസ്‌പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഭാര്യയെ ഇയാള്‍ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 1:56 PM IST

ജാന്‍ജിഗര്‍-ചമ്പ:ഏഴുവയസുള്ള മകനെ നദിയില്‍ മുക്കിക്കൊന്ന പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഛത്തീസ്‌ഗണ്ഡിലെ ജാന്‍ജിഗര്‍-ചമ്പ മേഖലയിലെ പാമ്പ്ഗഡ്‌ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ഭിലോനി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

ഇയാള്‍ മകനുമൊത്ത് സൈക്കിളില്‍ ഒരു നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോകുകയും മകനെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. ഇയാള്‍ തിരിരെ വീട്ടില്‍ വന്ന് മകന്‍ അബദ്ധത്തില്‍ നദിയില്‍ മുങ്ങിപ്പോയതായി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. ഞെട്ടിത്തരിച്ച ഭാര്യ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതോടെ പരസ്‌പര വിരുദ്ധമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ പറയുകയായിരുന്നു. ഇത് അവരില്‍ സംശയമുണ്ടാക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ പാമ്പ്‌ഗഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി.

പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തീവ്രമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഇയാള്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് മകനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലും കുട്ടിയെ ബലമായി മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയെ വെള്ളിയാഴ്‌ച രണ്ട് മണിയോടെയാണ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഇയാള്‍ ദീര്‍ഘനേരം കുട്ടിയെ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിപ്പിടിച്ചു.

ഇയാള്‍ ഭാര്യയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ക്കൊപ്പം സ്വന്തം വീട്ടില്‍ കഴിയുന്നതിനായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇവരുടെ ഏഴു വയസുള്ള മകന്‍ ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. മകനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഇയാള്‍ ഫോണിലൂടെ ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ അയാള്‍ അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്‌തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തടസമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് മകനെ കൊന്ന ഒരു പിതാവിന്‍റെ വാര്‍ത്ത അടുത്തിടെ മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. രണ്ടിലേറെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനാകില്ലെന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അരുംകൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത് അയോഗ്യതയല്ലെന്ന് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അയല്‍വാസിയുമായുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധം കണ്ട കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു അമ്മയുടെ വാര്‍ത്തയും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. മദ്യലഹരിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊന്ന പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

