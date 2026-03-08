ഇതോ ആതുര സേവനം? നവജാതശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം പെട്ടിയിൽ ചുമന്ന് പിതാവ്
മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ നൽകാൻ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആശുപത്രി അധികൃതർ യാതൊരു സഹായവും നൽകിയില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
Published : March 8, 2026 at 4:58 PM IST
റാഞ്ചി: ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ ചുമന്ന് നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിതാവ്. ജാർഖണ്ഡിലെ വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും ജില്ലയിലെ ചക്രധർപൂർ സബ്-ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഹൃദയഭേദമായ സംഭവം നടന്നത്. സരൈകേല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്തെ ബംഗ്രാസായി ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനായ രാമകൃഷ്ണ ഹെംബ്ര എന്ന ആളാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം പെട്ടയിലാക്കി നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതര ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, രാമകൃഷ്ണ ഹെംബ്ര തൻ്റെ ഭാര്യ റീത്തയെ പ്രസവത്തിനായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചക്രധർപൂർ സബ്-ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യ ഇന്നലെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി, പക്ഷേ ജനിച്ച് കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നവജാത ശിശു മരിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ നൽകാൻ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആശുപത്രി അധികൃതർ യാതൊരു സഹായവും നൽകിയില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് പിതാവ് മൃതദേഹം സമീപത്ത് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ വച്ച് ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇങ്ങനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പ്രദേശത്ത് പ്രചരിച്ചതോടെ ഗ്രാമവാസികൾ വൻ രോക്ഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രി അധികൃതികർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി മൃതദേഹം മാന്യമായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഗ്രാമവാസികളും കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടിക്ക് മതിയായ പരിചരണം നൽകിയില്ലെന്നും മരണശേഷം മൃതദേഹം ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ ചുമതലയുള്ള ഡോ. അൻഷുമാൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൃതദേഹം വാഹനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രോഗികൾക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വാർത്തകള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
