വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമായില്ല; യുപിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ അച്ഛനെ മകൻ വെടിവച്ച് കൊന്നു
മകൻ അച്ഛന് നേരെ നാല് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിയോമിൻ്റെ മുഖത്തും നെഞ്ചിലുമാണ് വെടിയേറ്റത്.
Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ അച്ഛനെ മകൻ വെടിവച്ച് കൊന്നു. ഗാസിയാബാദിലെ മോഡിനഗറിലാണ് സംഭവം. പിതാവിനെ വെടിവച്ച് കൊന്ന ശേഷം മകൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബുധാന സ്വദേശി ഹരിയോം ചൗധരി ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകൻ നിഖിൽ നെഹ്റയ്ക്കായി പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. നിഖിൽ നെഹ്റ മദ്യലഹരിയിൽ കുറ്റം ചെയ്തതാകാമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഡിസിപി റൂറൽ എസ്എൻ തിവാരിയും മോഡിനഗർ എസിപി ഭാസ്കർ വർമ്മയും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി.
ഹരിയോം ചൗധരി ജൂലൈ 15ന് ഭാര്യ അനിതയ്ക്കും ഇളയ മകൻ നിഷുവിനുമൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മൂത്ത മകൻ നിഖിൽ നെഹ്റ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. മദ്യത്തിന് അടിമയായതിന് പിതാവ് ഹരിയോം മകനെ ശകാരിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ ശകാരത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ നിഖിൽ ഒരു പിസ്റ്റൾ പുറത്തെടുത്ത് അച്ഛന് നേരെ നാല് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിയോമിൻ്റെ മുഖത്തും നെഞ്ചിലുമാണ് വെടിവച്ചത്. കൃത്യം ചെയ്ത ശേഷം നിഖിൽ നെഹ്റ പിസ്റ്റളുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഹരിയോമിനെ വീട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
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അതേസമയം നിഖിൽ നെഹ്റയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2018 ൽ നിഖിൽ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായ നിഷുവിനെയും വെടിവച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സ്വത്തിൻ്റെ വിഹിതം തൻ്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിഖിൽ നെഹ്റ പിതാവിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്വത്ത് വിൽക്കുമെന്നും മദ്യപിക്കാനായി സ്വത്തുവകകള് പാഴാക്കുമെന്നും പിതാവ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. മരിച്ച ഹരിയോം പ്രദേശത്തെ സമ്പന്ന കർഷകനാണെന്ന് എസിപി ഭാസ്കർ വർമ്മ പറഞ്ഞു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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