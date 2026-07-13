ഭൂമി വിറ്റു മകനെ ചാമ്പ്യനാക്കിയ പിതാവ്; സർക്കാർ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കർഷക കുടുംബം
ഒഡീഷയിലെ ജുജുത്സു കളിക്കാരൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും സർക്കാർ അവഗണനയെയും മറികടന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലുകൾ നേടി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാകുന്നു.
Published : July 13, 2026 at 1:36 PM IST
മനോരഞ്ജൻ ശംഖുവ
ഭുവന്വേശർ: മനസ്സിൽ ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയും ധൈര്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മറികടന്ന് വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്താൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ഉദാഹരണമാണ് പുരി ജില്ലയിലെ കാനാസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവ ആയോധന കലാ കളിക്കാരനായ അമരേശ്വര് സ്വെയിന്. ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണേഷ്യൻ ജുജുത്സു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026 ലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരു സ്വർണ്ണവും ഒരു വെള്ളി മെഡലും നേടിയതിലൂടെ, അദ്ദേഹം ഒഡീഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിനൊന്നാകെ അഭിമാനമായി മാറി.
മുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രചോദനവും ബ്രൂസ് ലീയും
ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ, ലോകപ്രശസ്ത ആയോധന കലാ ഇതിഹാസം ബ്രൂസ് ലീയുടെ കഥ തൻ്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് കേട്ടതിനുശേഷം, അമരേശ്വര് ഈ കായിക വിനോദത്തിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്നുമുതൽ, അദ്ദേഹം അത് തൻ്റെ കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ശേഷം, പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആയോധന കലാ പരിശീലനത്തിൽ പൂർണ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു. "എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രചോദനത്തിലാണ് ഞാൻ ആയോധനകലകൾ സ്വീകരിച്ചത്, ഇന്ന് എനിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിജയം നേടിത്തന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കളിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, പക്ഷേ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഒരു വെല്ലുവലിളിയുയർത്തുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കർഷകനായ പിതാൻ്റെ ത്യാഗവും പോരാട്ടവും
അമരേശ്വറിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭേദകമായ പോരാട്ടമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ കർഷകന് തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കുടുംബത്തിലെ ഏക കൃഷിഭൂമി വിറ്റ ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അമരേശ്വറിനെ പരിശീലനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. പിതാവിൻ്റെ ഈ ത്യാഗം അദ്ദേഹം എക്കാലവും ബഹുമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു.
"എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷകനാണ്. കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതേസമയം, കായികരംഗത്തുള്ള എൻ്റെ താൽപ്പര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃഷിഭൂമി വിറ്റ് എന്നെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. ആ ദിവസം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല," പിതാവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അമരേശ്വർ പറഞ്ഞു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും സർക്കാർ അവഗണനയും
ജുജുത്സുവിന് ആവശ്യമായ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ ഒഡീഷയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, പരിശീലനത്തിനായി അമരേശ്വറിന് ഗുരുഗ്രാം, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു. കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായികരംഗത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അമരേശ്വര് ആകെ 15 മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കായിക മന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു പിന്തുണയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുപുറമെ, ജോലി അവസരങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു.
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"അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും സർക്കാർ അവഗണനയും കാരണം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നേടാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എനിക്ക് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ കായിക മന്ത്രിയെ കണ്ടു, പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിജയം നേടിയിട്ടും, തൊഴിലവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് കൂടുതൽ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഞാൻ തൊഴിലിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഫലങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എനിക്ക് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്വയം പ്രയത്നിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമരേശ്വറിൻ്റെ കായിക നേട്ടങ്ങൾ
2016, 2017, 2019: ദേശീയ ജുജുത്സു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ.
കിക്ക്ബോക്സിംഗ്: ദേശീയ തലത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ.
2024: ദേശീയ ജുജുത്സു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ.
2026: ദക്ഷിണേഷ്യൻ ജുജുത്സുവിൽ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി മെഡലുകൾ.
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