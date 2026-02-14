നാടിനെ നടുക്കിയ ആ ദുരന്തം; മകൻ്റെ ഓർമയിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് കുടുംബം, അവശേഷിക്കുന്നത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ വിവാഹ ആൽബം മാത്രം
അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ വസ്തുക്കൾ 8 മാസത്തിന് ശേഷം എയർ ഇന്ത്യ തിരികെ നൽകിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ വിലാപങ്ങളാണ് ഇന്നും ഉയരുന്ന് കേൾക്കുന്നത്.
Published : February 14, 2026 at 4:35 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം നടന്നിട്ട് എട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നും തീരാനോവുമായി ഉറ്റവർ. മകൻ്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ തിരികെ നൽകിയപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കുടുംബം ഹൃദയഭേദകമായ നിമിഷങ്ങള്ക്കായിരുന്നു സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്.
വിമാനാപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഇരകളുടെ വസ്തുക്കൾ എയർ ഇന്ത്യ തിരികെ നൽകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മരിച്ച മകൻ്റെയും മരുമകളുടെയും കത്തിക്കരിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ബനസ്കന്ത സ്വദേശിയായ സവ്ധൻഭായ് ചൗധരിയും കുടുംബവും വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത്.
കമലേഷിൻ്റെയും മരുമകൾ ധാപുബൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ച ആൽബവും ആധാർ കാർഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രേഖകളും കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. "2025 ജൂൺ 12 ന് വിവാഹശേഷമുള്ള പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു അവർ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ മകനെയും മരുമകളെയും അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രയാക്കാൻ പോയി. മരുമകൾ ആദ്യമായായിരുന്നു വിദേശത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അവർ വിവാഹിതരായിട്ട് ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലണ്ടനിലെ വിസ നിയമങ്ങൾ മാറുന്നതിന്ന് മുൻപ് ഭാര്യ ധാപുബനെ മുൻകൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ കമലേഷ് ആഗ്രഹിച്ചു", എന്ന് കമലേഷിൻ്റെ പിതാവ് സവ്ദൻഭായ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവരെ യാത്രയാക്കിയതിന് ശേഷം തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉൻഝയിൽ പാതിവഴിയലെത്തിയപ്പോൾ യുകെയിലുള്ള കമലേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മകൻ്റെയും മരുമകളുടെയും ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവരോട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവര് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി കണ്ടു. തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. എന്നാല് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ തങ്ങളോട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ അധികൃതര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് അവിടെയുള്ള കാഴ്ച തികച്ചും ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നുവെന്നും മകനും മരുമകളുമെല്ലാം വിമാനപകടത്തില് മരിച്ചുവെന്നുമുള്ള വാര്ത്തയാണ് കേട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വിമാനാപകട നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭാഗികമായി കത്തിയ രേഖകളിലൂടെയും വിവാഹ ആൽബത്തിലൂടെയും മകനും മരുമകളും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും സവ്ദൻഭായ് ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
മാതാപിതാക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച മകനും മരുമകളും
"എൻ്റെ മകൻ കമലേഷിൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം മകളേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. അവൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും അവളെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനും മരുമകളും എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം വിറയ്ക്കുന്നു", എന്ന് കമലേഷിൻ്റെ മാതാവ് രത്നിബെൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭാഗികമായി നശിച്ച ആ ആൽബവും മറ്റ് രേഖകളും മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ മകൻ്റെയും മരുമകളുടെയും ഓർമ്മകളായി. അന്ന് പല സ്വപ്നങ്ങളുമായി വിമാനത്തിൽ കയറിയവർ ഇന്ന് മനസിനെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഓർമകള് മാത്രമണ്.
Also Read: യുഎസിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ കാണ്മാനില്ല; അന്വേഷണ ആരംഭിച്ചതായി കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ