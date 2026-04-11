ഡീയസ് ഈറെയെ വെല്ലും കഥ; മകളുടെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം പിതാവ് കഴിഞ്ഞത് അഞ്ച് മാസം, പുറത്തുവരുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭീകരത
ആഭിചാരക്രിയകള്ക്ക് മകളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചില്ല. സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ബന്ധുക്കളുടെ സംശയത്തില്, പിന്നാലെ പൊലീസെത്തി, ഒടുവില് കുറ്റസമ്മതം. ഇത് ഡീയസ് ഈറെയെ വെല്ലും കഥ....
Published : April 11, 2026 at 1:18 PM IST
ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെലി മൊഹല്ലയിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദുരൂഹതയുടെയും നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് മരിച്ച മകളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാതെ വീട്ടിലെ കട്ടിലിൽ സൂക്ഷിച്ച പിതാവിനെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ആത്മീയ രോഗശാന്തിയിലൂടെ മകൾക്ക് ജീവൻ തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നു
റിട്ടയേർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ക്ലർക്കായ ഉദയ് ഭാനു ബിശ്വാസിൻ്റെ (76) മകൾ പ്രിയങ്കയാണ് (35) മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടത്. എംഎ, എംടെക് ബിരുദധാരിയും സ്വകാര്യ കോളജ് അധ്യാപികയുമായിരുന്നു പ്രിയങ്ക. ബന്ധുവായ ബിശ്വജിത് കുമാർ ബിശ്വാസ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 5 നാണ് പ്രിയങ്കയെ അവസാനമായി കണ്ടത്. ഉദയ് ഭാനുവിന്റെ ഭാര്യ ശർമ്മിഷ്ഠ 13 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
2013 ൽ ഉദയ് ഭാനു വാരണാസിയിലെ യുപി ബോർഡ് ഓഫിസിൽ നിയമിതനായതിനു ശേഷം പ്രിയങ്കയും ശര്മ്മിഷ്ഠയും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചത്. ശർമ്മിഷ്ഠയുടെ മരണശേഷം മകള് വീട്ടില് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ക്രമേണ അവൾക്ക് വിവിധ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു. പിതാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അവൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വൈദ്യചികിത്സ തേടിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, അച്ഛനും മകളും പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മകൾ ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് ഉദയ്ഭാനു എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഒരു ചായക്കടയിൽ വെച്ച് ബന്ധുക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഉദയ് ഭാനുവിൻ്റെ മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സംശയം തോന്നി ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് തുണി കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ്.
പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
സംഭവമറിഞ്ഞ് സിവിൽ ലൈൻസ് സർക്കിൾ ഓഫീസർ നവീന ശുക്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം പെർഫ്യൂം കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹം അഴുകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം പുറത്തറിയാതിരിക്കാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു.
"പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ചില ആഭിചാരക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു മൗലവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 'ആത്മീയ ചികിത്സ' എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന" - സി ഒ സിവിൽ ലൈൻസ് നവീന ശുക്ല പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
അസ്ഥികൂടം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആചാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പുരോഹിതനെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഹിന്ദു ആക്ടിവിസ്റ്റ് നേതാവ് സച്ചിൻ സിരോഹി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മകളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പിതാവും ഇത്തരമൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് പ്രദേശവാസികളെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്കയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമാണോ അതോ മറ്റ് അസ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്
