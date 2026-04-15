ETV Bharat / bharat

മകന് തൻ്റെ മുഖച്ഛായയില്ല; സംശയം തോന്നി ആറുവയസ്സുകാരനെ നദിയിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്

കർണാടകയിലെ വിജയപുര സ്വദേശി മല്ലികാർജുനയാണ് ആറ് വയസുള്ള മകനെ മഹരാഷ്‌ട്രയിലെ കൃഷ്‌ണ നദിയിൽ എറിഞ്ഞ് കൊന്നത്. പിതൃത്വത്തിൽ സംശയത്തെതുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്

FATHER KILLS SON FATHER KILLED HIS SON IN KARNATAKA VIJAYAPURA KARNATAKA Father kills son over doubts
Vijayapura Rural Police Station (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 15, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: മകൻ്റെ പിതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തരമായ പരിഹാസത്തിൽ മനംനൊന്ത് പിതാവ് ആറുവയസ്സുകാരനെ നദിയിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തി. കർണാടകയിലെ വിജയപുര ജില്ലയിലെ നാഗത്താന സ്വദേശി മല്ലികാർജുന അർകേരിയാണ് മകനെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലയിലുള്ള കാരാഡിന് സമീപം കൃഷ്‌ണ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്നത്.

വിജയപുര ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ലക്ഷ്മൺ നിംബർഗിയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കർണാടക പൊലീസും മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്. കൃത്യം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

കൊലപാതകം ആസൂത്രിതം

നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ലെന്നും അവന് നിങ്ങളുമായി യാതൊരു സാമ്യമില്ലെന്നും മല്ലികാർജുനയോട് ചിലർ സ്ഥിരമായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസേനയുള്ള ഈ പരിഹാസവാക്കുകൾ കേട്ട് അസ്വസ്ഥനായ ഇയാൾ സ്വന്തം മകനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് 16ന് മകനെ സിന്ദഗിയിലെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നദിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രതി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഭാഗ്യശ്രീയും മുത്തശ്ശി സുമിത്രയും പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

സംശയങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഭാഗ്യശ്രീ മകനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മല്ലികാർജുനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സമയം ഇയാൾ തൻ്റെ ഫോണിൽനിന്ന് ആരെയോ വിളിക്കുകയും മകൻ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കളിക്കുകയാണന്നും സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഫോൺ എടുത്തയാൾ പറഞ്ഞതായി ഭാഗ്യശ്രീ വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നീട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനമായതിനാൽ മാർച്ച് 31ന് മല്ലികാർജുന ഭാര്യയെ സിന്ദഗിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മകനെ കാണിച്ചുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസം മുഴുവൻ ആ നഗരത്തിൽ ചുറ്റിനടന്നതല്ലാതെ കുട്ടിയെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതോടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഭാഗ്യശ്രീക്ക് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നിത്തുടങ്ങി.

മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവരുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചെങ്കിലും മല്ലികാർജുന അവരോടും യാതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ മകനെ എന്നെന്നേക്കുമായി മറന്നേക്കാൻ ഇയാൾ ഭാര്യയോട് നിർദേശിക്കുകയും വീടുവിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കൃഷ്‌ണ നദിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് ഫോട്ടോ സഹിതം പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

കുട്ടിയെ കാണാനില്ലാത്തതിൽ സംശയം തോന്നി ഭാഗ്യശ്രീ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് മല്ലികാർജുനയെ കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മകനെ നദിയിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം ഇയാൾ തുറന്നുസമ്മതിച്ചത്.

TAGGED:

FATHER KILLS SON
FATHER KILLED HIS SON IN KARNATAKA
VIJAYAPURA KARNATAKA
FATHER KILLS SON OVER DOUBTS
FATHER KILLS HIS OWN SON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.