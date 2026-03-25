ETV Bharat / bharat

ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് പിതാവ്; കൊലപാതകം ഉറക്ക ഗുളികയും എലിവിഷവും നൽകി

ഭാര്യയോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉറക്കഗുളികകളും എലിവിഷവും വെള്ളത്തിലും സപ്പോട്ടയിലും കലർത്തി കുഞ്ഞിന് നൽകിയത്.

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകി കൊന്ന് പിതാവ്. സപ്പോട്ടയിൽ എലിവിഷം ചേർത്ത് കുഞ്ഞിന് നൽകുകയായിരുന്നു. തെലങ്കാനയിലെ യാദാദ്രി ജില്ലയിലെ സസ്ഥാൻ നാരായണപുരത്താണ് സംഭവം.

രവി വരിക്കുപ്പല എന്നയാളാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിഷം നൽകി കൊന്നത്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഇയാള്‍ സ്വാതി എന്ന യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്‌തത്. ഇവർക്ക് മേഘന എന്ന രണ്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയും ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി മയൂരി എന്ന കുഞ്ഞും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കുടുംബ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇളയ മകള്‍ സ്വാതിക്കൊപ്പവും മൂത്ത മകള്‍ രവി വരിക്കുപ്പലയ്‌ക്കൊപ്പവുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളുടെ തന്നെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് മൂത്ത കുട്ടി ഇയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. മൂത്ത മകളെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സ്വാതി ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ സഹായം പല തവണയായി തേടിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ മദ്ഗുലപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരാതി പ്രകാരം പൊലീസ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകള്‍ക്കായി രവിയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള്‍ സപ്പോട്ടയിൽ എലിവിഷം വച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത്. കൂടാതെ ഉറക്കഗുളികള്‍ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നൽകിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യയോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മകളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സപ്പോട്ടയും വെള്ളവും കഴിച്ചതോടെ കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ച് ബോധരഹിതയാവുകയായിരുന്നു.

അവശയായ കുട്ടിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്‌ചയോടെ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറെ വൈകിയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി ലഭിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് സംഭവം വാർത്തയായതും. അമ്മ സ്വാതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

വിഷം എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ചെന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച പൊലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് രവി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. ഉറക്കഗുളികകളും എലിവിഷവും വെള്ളത്തിലും സപ്പോട്ടയിലും കലർത്തി നൽകുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസിനോട് ഇയാള്‍ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വേണം വേണമെന്നും കുട്ടിയെ തന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയതാണെന്നും പിതാവ് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിതാവായ രവിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.