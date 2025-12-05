ETV Bharat / bharat

കൊല്ലുമെന്ന് ശത്രുവിന്‍റെ ഭീഷണി, മകളെ പിതാവ് ഇരുട്ടറയില്‍ അടച്ചത് 20 വർഷം; 26-ാം വയസില്‍ പുറംലോകം കണ്ടു

സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ചത് പെൺക്കുട്ടിയുടെ പിതാവ്. പെൺക്കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ നേരിട്ടത് കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണി. ഭയത്താൽ 20 വർഷം പരാതികളില്ലാതെ വീട്ടുതടവിൽ.

Representative Image (ETV Bharat)
December 5, 2025

റായ്‌പൂർ: ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഒരു പെൺക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞത് 20 കൊല്ലം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിശയവും ഭയവും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ. മകളോടുള്ള അമിതമായ സ്‌നേഹവും വാത്സല്യവും കരുതലും കൊണ്ട് മകളെ തടവിലാക്കുകയായിരുന്നു പിതാവ്.

സംഭവം നടക്കുന്നത് ചത്തീസ്‌ഗഢിലെ ബസ്‌തറിൽ. വർഷം 2000. മകൾക്ക് ആറു വയസ് മാത്രം പ്രായം. വെളിച്ചം കടക്കാത്ത മുറിയിൽ അവൾ അന്തിയുറങ്ങിയത് ഇരുപത് വർഷകാലം. ഏകാന്ത തടവിൽ ബാല്യവും കൗമാരവും യുവത്വവും അവൾ പോലും അറിയാതെ വന്നുപോയി.

ആറു വയസ് മുതൽ വീട്ടു തടങ്കലിൽ

പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സമ്പന്നനായ കർഷകനായിരുന്നു. സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കുടുംബം ആയിരുന്നു അവരുടേത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശത്രുതയുടെ ഭയത്താലാണ് മകൾക്ക് 20 വർഷക്കാലം വീട്ട് തടങ്കലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്. ആറു വയസായ മകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനായി സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്ക് പോയി തുടങ്ങിയ കാലത്തായിരുന്നു പിതാവിന് ആ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിതാവിനോടുള്ള ശത്രുതയിൽ തൻ്റെ ആറു വയസുകാരി മകളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഭീഷണി കുടുംബത്തെയും ഭയപ്പെടുത്തി. അന്നു മുതൽ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും ഭീതി ജനിച്ചു. ആ ഭയം അവളെ വേട്ടയാടി. അയാൾ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന തോന്നൽ നിരന്തരം അവളെ പിൻതുടർന്നു.

അങ്ങനെ ആ ആറു വയസുകാരി ആളുകളെ ഭയന്നു തുടങ്ങി. ആരോടും മിണ്ടാതെയായി. വീട്ടുകാരോട് പോലും സംസാരിക്കാതെ ആയി. അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവളെ പുറത്തിറക്കാതെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും അവൾ ഒറ്റയ്‌ക്ക് ആ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു. 20 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു അവൾക്ക് വെളിച്ചവും ലോകവും കാണാൻ. അവളുടെ അച്ഛനും വീട്ടുകാരും അവളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. പെൺകുട്ടി ശത്രുവിൻ്റെ കൈകളിൽ അകപ്പെടുമെന്ന ഭയം അവളെ നിത്യതടവുകാരിയാക്കി.

ഇപ്പോൾ പെൺക്കുട്ടി സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നു

ശത്രുവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അച്ഛൻ പെൺകുട്ടിയെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടതാണെന്ന് ബസ്‌തർ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സുചിത്ര ലക്ര പറയുന്നു. "ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ആ വാതിൽ തുറന്നിരുനന്നത്. പെൺകുട്ടി 20 വർഷത്തോളം പൂട്ടിയിട്ട മുറിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു" എന്ന് സുചിത്ര ലക്ര പറഞ്ഞു.

ആറു മാസം മുമ്പ്, പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അവളുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത്. "താനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം. അതിനു ശേഷം മകളെ ആരും നോക്കാനില്ല. അതിനാൽ ദയവായി എൻ്റെ മകളെ അവിടെ വന്നു കൊണ്ടുപോകണം" എന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അവരോട് അഭ്യർഥിച്ചു എന്ന് സുചിത്ര ലക്ര പറഞ്ഞു.

"പിതാവ് നല്‍കിയ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ അവസ്ഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തവും ഭയാനകവുമായിരുന്നു. അവൾ അന്ധയായി. കേൾവിക്കുറവുമുണ്ടായിരുന്നു. മാനസിക പിരിമുറുക്കവും അവളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവളെ ഇപ്പോൾ ഘരൗണ്ട ആശ്രമത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾ ചികിത്സയിലാണ്. അവൾ പതുക്കെ നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പഠിക്കുന്നു. അവൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങി. പെൺകുട്ടി പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിരന്തരം അവളെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നു തുടങ്ങി. പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അവളുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു." -സുചിത്ര പറഞ്ഞു.

6 വയസുള്ളപ്പോൾ തടവിലാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 26 വയസ്. "ഒരു തെറ്റ് കാരണം അവളുടെ ബാല്യം നഷ്‌ടമായതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. അവളെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും" എന്ന് സുചിത്ര ലക്ര പറഞ്ഞു. അവളുടെ കാഴ്‌ചശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ ഡോക്‌ടർമാരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

ഭീഷണികൾ എങ്ങനെ നേരിടണം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അവരുടെ ആശങ്കകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. കുട്ടികൾക്ക് വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോട് തുറന്നു സംസാരിക്കുക. അവരുടെ വികാരങ്ങളും ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക. കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.

ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സഹായം തേടുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉത്കണ്‌ഠയോ മാനസിക സമ്മർദമോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയോ കൗൺസിലറെയോ സമീപിച്ച് കുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക.

