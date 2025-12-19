ETV Bharat / bharat

ഇഷ്‌ടിക കൊണ്ട് മക്കളുടെ തലയ്‌ക്കടിച്ചു, പിന്നാലെ പിതാവ് ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം ഭാര്യയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ

പൊലീസ് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത് മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പ്.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 8:58 PM IST

ലഖ്‌നൗ: മക്കളെ ഇഷ്‌ടിക കൊണ്ട് തലയ്‌ക്ക് അടിച്ച ശേഷം പിതാവ് ജീവനൊടുക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ ജില്ലയിലെ ആറൗളിൽ ആണ് ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്. രണ്ട് ആൺക്കുട്ടികളുടെ പിതാവായ അജയ് കത്യാർ (45) ആണ് കുട്ടികളെ ഇഷ്‌ടിക കൊണ്ട് തലയ്‌ക്ക് അടിച്ച ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്.

വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഡിസംബർ19) രാവിലെ അജയ് കത്യാർ 7 വയസുള്ള മകൻ ശുഭ്, 12 വയസുള്ള മകൻ രുദ്ര എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്താനായി തലയിൽ ഇഷ്‌ടിക കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരുടേയും തലയിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കുട്ടികളുടെ പിതാവായ അജയ് കത്യാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. കുട്ടികളുടെ മാതാവ് മരിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അജയ് കത്യാർ കൃത്യം ചെയ്‌തത്.

തലയ്‌ക്കേറ്റ ക്ഷതം കാരണം രക്തം വാർന്ന് ഇളയ മകനായ ശുഭ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂത്തകുട്ടി ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാണ്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലിസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ, വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഡിസംബർ19) രാവിലെ വീടിന് പുറത്ത് ആരെയും കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ വീട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വീട് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാര്‍ വീട് കുത്തിപൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നു. തറയില്‍ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന രണ്ട് ആൺമക്കളെയും പിതാവിനെയും കാണുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ നാട്ടുകാര്‍ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആറൗൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പൊലീസുകാര്‍ എത്തിയാണ് മൂന്നുപേരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. പിതാവ് അജയും ഇളയ കുട്ടി ശുഭും മരിച്ചതായി ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂത്തകുട്ടി രുദ്രയുടെ നില ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതിനാൽ പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കാൺപൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റി. ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും പൊലീസ് അജയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു.

ഹാസിംപൂർ ഗ്രാമവാസിയായ അജയ് കത്യാർ ഏകദേശം 10 വർഷക്കാലമായി അരൗളിലെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് അജയുടെ ഭാര്യ അൽക മരണപ്പെട്ടത്. ഡിസംബർ 19 നാണ് അൽകയും മരിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അൽക്ക പടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് അജയ് പറഞ്ഞിരുന്നതായി അല്‍കയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായത്തോടെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അജയുടേയും മകൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് ജനാർദൻ സിംഗ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

FATHER CRUSHED SONS HEAD WITH BRICK
KANPUR MURDER FIR
UTTAR PRADESH MURDER CASE
MUDER CASE IN INDIA
KANPUR MURDER AND SUICIDE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

