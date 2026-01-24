ഒന്ന് മുതൽ 50 വരെ എഴുതിയില്ല; നാല് വയസുകാരിയെ അടിച്ച്കൊന്ന് പിതാവ്
ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ ജനുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച) നാണ് സംഭവം. ഒന്ന് മുതൽ 50 വരെ കൃത്യമായി എഴുതാത്തിനാണ് കുട്ടിയെ അടിച്ചുകൊന്നത്.
Published : January 24, 2026 at 2:03 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റ് വരുത്തിയതിൽ നാല് വയസുള്ള മകളെ പിതാവ് അടിച്ചുകൊന്നു. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ ജനുവരി 21 (ബുധനാഴ്ച) നാണ് സംഭവം. പിതാവ് കൃഷ്ണ ജയ്സ്വാളിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കൃഷ്ണയും കുടംബവും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്. കുറച്ച് കാലമായി ഇവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫരീദാബാദിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണയും ഭാര്യയും ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
ഭാര്യക്ക് പകൽ സമയത്തും കൃഷ്ണക്ക് രാത്രി സമയത്തുമാണ് ജോലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ സമയത്ത് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതും പരിചരിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണയായിരിക്കും. ജനുവരി 21 നും തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കൃഷ്ണ തൻ്റെ നാല് വയസുള്ള മകളോട് ഒന്ന് മുതൽ 50 വരെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് 50 വരെ കൃത്യമായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ കുപിതനയ കൃഷ്ണ കുട്ടിയെ ചപ്പാത്തിത്തടി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭാര്യ കാണുന്നത് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ്. കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി പടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വീണുവെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
എന്നാൽ സംഭവസമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ ഏഴു വയസുള്ള മകൻ തന്റെ സഹോദരിയെ പിതാവ് മർദിക്കുന്നത് കണ്ടതായി അമ്മയോട് പറയുകയായിരുന്നു. മകൻ യഥാർഥ സംഭവം പറഞ്ഞതോടെ ഭാര്യ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പൊലീസിൻ്റെ വിശദമയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി പോസ്റ്റ്മാർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സമാന സംഭവം
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദമ്പതിൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെ ഉണ്ടായ കല്ലേറിൽ നാലു വയസുകാരൻ മരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം. രമേഷ്-മഹേശ്വരി എന്നീ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെയാണ് കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഭാര്യയുമായുണ്ടായ വഴക്കിനിടെ അച്ഛൻ എറിഞ്ഞ കല്ല് തലയിൽ കൊണ്ടാണ് നാല് വയസുകാരനായ കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് അനന്തപുർ ജില്ലാ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ രോഹിത് കുമാർ ചൗധരി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കുട്ടയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ മനപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
