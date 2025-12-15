ബിഹാറിൽ ആണ്മക്കളെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയ ശേഷം പെണ്മക്കളുമായി ജീവനൊടുക്കി പിതാവ്; കഠിന ദാരിദ്ര്യമെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്
ആറും നാലും വയസുള്ള രണ്ട് ആണ്മക്കളെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയ ശേഷം മൂന്ന് പെണ്മക്കളുമായി പിതാവ് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവ് അമർനാഥ് റാം (40), മക്കളായ രാധ കുമാരി (11), രാധിക (9), ശിവാനി (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
Published : December 15, 2025 at 10:21 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിൽ അച്ഛനെയും പെണ്മക്കളെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആറും നാലും വയസുള്ള രണ്ട് ആണ്മക്കളെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയ ശേഷം മൂന്ന് പെണ്മക്കളുമായി പിതാവ് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ്, ഫോറൻസിക് സംഘം എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിതാവ് അമർനാഥ് റാം (40), മക്കളായ രാധ കുമാരി (11), രാധിക (9), ശിവാനി (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ആൺമക്കളായ ശിവം കുമാർ (6), ചന്ദൻ (4) എന്നിവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി. എന്നാൽ കുടുംബം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സക്ര പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്പത്തികനില കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ അമ്മ മാസങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് മരിച്ചതാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇയാള് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികള് പറയുന്നു.
"കുറച്ചുനാളായി അമർനാഥ് റാം കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലുമാണ്. ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു'' - നവൽപൂർ മിശ്രൗലിയ ഗ്രാമവാസിയായ രാമാഷിഷ് പറഞ്ഞു.
മരിച്ച അമർനാഥ് റാം തൊഴിൽ രഹിതനാണെന്നും സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതായാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "കുടുംബം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പിതാവ് അമർനാഥ് റാം തൊഴിൽ രഹിതനാണ്. കുട്ടികളും പിതാവും സ്വയം ജീവനൊടുക്കി എന്നാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്'' - സക്ര പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമർനാഥ് റാം തൻ്റെ അഞ്ച് കുട്ടികളോടൊപ്പം തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ബഹളം കേട്ട് ഉറക്കമുണർന്ന ആറും നാലും വയസുള്ള ആണ്കുട്ടികള് ഗ്രാമവാസികളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും സഹോദരിയും തൂങ്ങിമരിച്ചു. എന്നാണ് ഇവർ അയൽക്കാരോട് പറഞ്ഞത്. സംഭവമറിഞ്ഞ പ്രദേശവാസികള് വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ആരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
''പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും സഹോദരനും സഹോദരിയും തൂങ്ങിമരിച്ചതായി ആൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് പറയുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരൻ തുണ്ടുൻ റാമിൻ്റെ മകൻ അമർനാഥിന് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ പെണ്മക്കളുമായാണ് സഹോദരൻ ജീവനൊടുക്കിയത്'' - മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരൻ സീതാറാം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഏറെ വൈകിയാണ് വിവരം അറിയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
