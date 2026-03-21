പെൺകുഞ്ഞിനോട് എന്തിന് ഇത്ര വെറുപ്പ്? പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിഷം നൽകി കൊന്ന് പിതാവ്
ഭാര്യ ഷീല ചിപ്പാഡി കകാട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറത്ത് അറിയുന്നത്.
Published : March 21, 2026 at 6:32 PM IST
ബെംഗളൂരു: 15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിഷം നൽകി കൊന്ന് പിതാവ്. പെണ്ണായി പിറന്നതിനാണ് സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ വധശിക്ഷ നല്കിയത്. ഭീമരായ ചിപ്പാഡിയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി താലൂക്കിലെ ഉക്കാദ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഭാര്യ ഷീല ചിപ്പാഡി കകാട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം പിതാവാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി ഭീമരായയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കുഞ്ഞിനെ കാണാനെന്ന വ്യാജേന ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ഭീമരായ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി മുലക്കണ്ണിൽ വിഷം ചേർത്ത് കുഞ്ഞിനെ കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഭൂഷൺ ബോറാസെ പറഞ്ഞു. വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയതോടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അമ്മ ഉണർന്നപ്പോഴേയ്ക്കും ഭർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി തൊട്ടുപിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പെണ്കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തനിച്ച് വരാൻ പ്രതി നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഭാര്യ പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിനാലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കമ്മീഷണർ സെയ്ദ് പറഞ്ഞു.
പ്രധാന നിയമവശങ്ങൾ:
ഇന്ത്യയിൽ പെൺശിശുഹത്യ (Femicide) തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (IPC) പ്രകാരം കൊലപാതകമായി കണക്കാക്കി കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതും തെറ്റാണ്.
- ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. ഇത് പെൺഭ്രൂണഹത്യ തടയുന്നു.
- ശിശുഹത്യ, കൊലപാതകക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കി കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നു (IPC 302). കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശിക്ഷയുണ്ട്.
- കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല
പെൺശിശുഹത്യയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം കേസുകളിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
