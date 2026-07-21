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'സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഞങ്ങൾ തയാറാണ്'; ശംഭു അതിർത്തി തടഞ്ഞതിനെതിരെ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു

സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കർഷക നേതാവ് സർവൻ സിംഗ് പന്ധേർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.

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കർഷക പ്രക്ഷോഭം (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 6:28 PM IST

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ചണ്ഡീഗഡ്: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ വ്യാപാര കരാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ കർഷക സംഘടനകൾ. പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ' പങ്കെടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ട പഞ്ചാബിലെ കർഷകരെ ഹരിയാന പൊലീസ് ശംഭു അതിർത്തിയിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി തടഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് അക്രമത്തിന് മുതിരില്ലെന്നും സർക്കാരുമായി സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാണെന്നും കർഷക നേതാവ് സർവൻ സിംഗ് പന്ധേർ അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി കർഷകർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും, ഹരിയാനയിലെ പ്രമുഖ കർഷക നേതാവ് ഗുർനാം സിങ് ചരൂണിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് 'ദേശ് ബച്ചാവോ മോർച്ച' തീരുമാനിച്ചതെന്നും പന്ധേർ വ്യക്തമാക്കി.

ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് പന്ധേർ

മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരെ മാത്രം ഹരിയാന വഴി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"അംബാല എസ് പിയുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. കർഷകരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഉന്നത നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് തടയുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരവോ വാർത്താക്കുറിപ്പോ നൽകാൻ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഹരിയാനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പാത ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുന്നവരെ തടയുന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്," ഗുരുദ്വാര ശ്രീ ഫത്തേഗഢ് സാഹിബിൽ പ്രാർഥന നടത്തിയ ശേഷം പന്ധേർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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ശംഭു അതിർത്തി അടച്ചുപൂട്ടി; ആംബുലൻസ് വരെ വഴിയിൽ കുടുങ്ങി

മാർച്ച് തടയുന്നതിനായി ശംഭു അതിർത്തിയിൽ കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും ജലപീരങ്കികളുമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തി പൂർണമായും അടച്ചതോടെ അത്യാഹിത രോഗിയുമായി വന്ന ആംബുലൻസ് 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റോളം വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു. ആംബുലൻസ് കിടക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണെങ്കിലും അത് കടത്തിവിടാൻ ഹരിയാന പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റാൻ തയാറായില്ലെന്ന് കർഷകർ ആരോപിച്ചു. ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും പിടിപ്പുകേടാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ തീരുമാനിക്കും

പ്രതിഷേധക്കാരെ ശംഭു അതിർത്തിയിൽ തന്നെ തടയുന്ന പക്ഷം, അവിടെത്തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കാനാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ട തന്ത്രങ്ങളും ഭാവി പരിപാടികളും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ആലോചിച്ച് അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സർവൻ സിംഗ് പന്ധേർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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