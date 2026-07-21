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ഡൽഹി ചലോ: കർഷകരെ ശംഭു അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞ് ഹരിയാന പൊലീസ്

'ദേശ് ബചാവോ മോർച്ച'യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ കിസാൻ ഘട്ടിലാണ് കർഷകർ മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്

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Farmers from Kisan Mazdoor Sangharsh Committee stage a protest against the arrest of their farmer leaders from the Haryana—Punjab Shambhu border, in Amritsar (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 11:56 AM IST

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ചണ്ഡിഗഡ്: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർഷകരെ ഹരിയാന സർക്കാർ തടഞ്ഞു. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന അതിർത്തിയായ ശംഭുവിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്താണ് പൊലീസ് കർഷകരെ തടഞ്ഞത്. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സെയ്നിയുടെ തനിനിറമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവന്നതെന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷക നേതാവ് സർവൻ സിങ് പന്ദേർ ആരോപിച്ചു.

'ദേശ് ബചാവോ മോർച്ച'യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ കിസാൻ ഘട്ടിലാണ് കർഷകർ മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ബസുകളിലും മറ്റുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ശംഭു അതിർത്തിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ച ഹരിയാന സർക്കാർ, ഗഗ്ഗർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ സിമൻ്റ് കട്ടകളും ഇരുമ്പ് ബാരിക്കേഡുകളും നിരത്തി കർഷകരെ തടയുകയായിരുന്നു. സമാധാനപരമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച കർഷകരെയാണ് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഹരിയാന സർക്കാർ തടഞ്ഞതെന്ന് സർവൻ സിങ് പന്ദേർ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തനിനിറം പുറത്തായി
പഞ്ചാബിൽ നിരന്തരം സന്ദർശനം നടത്തുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സെയ്നിയുടെ യഥാർഥ മുഖമാണ് കർഷകരെ തടഞ്ഞതിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് ഫത്തേഗഡ് സാഹിബിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ പന്ദേർ ആരോപിച്ചു. നിർദിഷ്ട ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ പൂർണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ശംഭു അതിർത്തിയിൽ എത്തിയ ശേഷം മറ്റ് കർഷക നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഫത്തേഗഡ് സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് കർഷകരുടെ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. ആയിരത്തിലധികം കർഷകരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുദ്വാരയിലെ സത്രത്തിൽ തങ്ങിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ജി.ടി റോഡിലെ സിർഹിന്ദിന് സമീപമുള്ള മാധോപൂരിലെത്തുകയും തുടർന്ന് ശംഭു അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു. അതിനിടെ, മഹാപഞ്ചായത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ചാരുണി) അധ്യക്ഷൻ ഗുർനാം സിങ് ചാരുണിയെ തിങ്കളാഴ്ച കുരുക്ഷേത്രയിൽ വച്ച് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാൻ ഹരിയാന പൊലീസ് തങ്ങളുടെ നിരവധി പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതായി സംഘടനയുടെ വക്താവ് പ്രിൻസ് വറൈച്ച് ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലായാൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് ആഭ്യന്തര കാർഷിക വരുമാനത്തെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. വിദേശ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണി കീഴടക്കുന്നതോടെ തദ്ദേശീയരായ കർഷകർക്ക് ന്യായവില ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. നിർദിഷ്ട വ്യാപാര കരാർ കർഷകർ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലുള്ളവർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, സൂക്ഷ്മ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, കർഷകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വ്യാപാര കരാർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം.

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TAGGED:

KISAN MAHAPANCHAYAT DELHI
INDIA US TRADE DEAL
SARWAN SINGH PANDHER
HARYANA POLICE BARRICADE
FARMERS PROTEST SHAMBHU BORDER

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