വെള്ളം ഒരേസമയം അനുഗ്രഹവും ദുരിതവും; ജീവൻ കയ്യില്പിടിച്ച് കൃഷി, ഒരു നാടാകെ കണ്ണീരില്
മുങ്ങി മരിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തില് കര്ഷകര്. അധികാരികള് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം. പരിഹരിക്കാമെന്ന് കലക്ടര്.
Published : December 5, 2025 at 2:11 PM IST
റായ്പൂര്: ഇന്ത്യയില് ഇപ്പോഴും നെല്കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. തുടരെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് കാരണം വിളകള് നശിക്കുന്നതും കര്ഷകരുടെ ദുരിതങ്ങളും ഇന്നും നിത്യ കാഴ്ചയാണ്. ലോണെടുത്തും പലിശയ്ക്ക് പണമെടുത്തുമൊക്കെയാണ് കര്ഷകരില് ഭൂരിഭാഗവും കൃഷി ചെയ്യാറ്.
വെള്ളപ്പൊക്കം പലപ്പോഴും കര്ഷകര്ക്കൊരു വില്ലനാണ്. എന്നാല് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരേസമയം അനുഗ്രഹവും ദുരിതവുമായി തീരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഈ കാഴ്ച. ധംതാരി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഗ്രഹവും ദുരിവുമാണ്. ഇവിടുത്തെ കര്ഷകര്ക്ക് നെല്കൃഷി നടത്തണമെങ്കില് ജീവന് പണയം വയ്ക്കണം. അത് മാത്രം പോരാ, അല്പം സാഹസികത കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗ്രാമം ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളത്തില് മുങ്ങിയിട്ടും കർഷകർ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നെല്കൃഷിയി ചെയ്യുകയാണ്.
കോലിയേരി ഗ്രാമവാസികളുടെ നെല്വയലുകള് ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ്. നെല്കര്ഷകര്ക്ക് അവരുടെ നെല്വയലുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കില് വള്ളം അത്യവശ്യമാണ്. വള്ളത്തില് കയറി ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് അവർ നെല്വയലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് നെല്ല് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും വള്ളത്തില് തന്നെയാണ്. ധംതാരിയിലെ കോലിയാരി ഗ്രാമം ഗാംഗ്രെൽ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമവാസികളുടെ മിക്ക വയലുകളും വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയും ദുരിതവും വെള്ളമെന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. ഇവരുടെ നെല്വയലുകള്ക്ക് ജീവന് നല്കുന്ന അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് അവരുടെ ദുരിതത്തിനും കാരണം.
വിളകള് സംഭരിച്ച് വള്ളത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ്. വള്ളത്തില് അമിതഭാരം കയറ്റുന്നതോടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് തങ്ങള് മുങ്ങിമരിക്കുമോ എന്ന ഭയം പോലും അവരെ നിരന്തരം അലട്ടുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഭയമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണ ഭീഷണിയും ഇവര് നേരിടുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ വനമേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്യമൃഗങ്ങള് വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെ പുറത്തിറങ്ങാന് ഭയക്കുകയാണിവർ.
ജീവന് പണയം വച്ചുള്ള യാത്ര
എല്ലാ ഭയത്തെയും മുറുകെ പിടിച്ചാണ് അവര് നെല്കൃഷിക്കായി ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത്. ജലസേചനത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്തതിനാല് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വയലുകളിൽ കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നു. "കൊയ്തെടുത്ത വിളകൾ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ഞങ്ങള് ജീവന് പണയം വച്ചിട്ടാണ്" ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായ ശ്രീറാം പറഞ്ഞു.
വിളകള് ശേഖരിക്കാൻ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള് ഭയമാണെന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായ ദേവപ്രസാദ് പറയുന്നത്. "വിളകള് കൊണ്ട് വരാന് വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള് കുടുംബത്തിന് ആകെ ഉത്കണ്ഠയാണ്. സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്" ദേവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. വിളവെടുപ്പിനുശേഷം വിളകള് വള്ളത്തിലാണ് സുരക്ഷിതമായി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാലും വള്ളത്തിലൂടെ നദി മുറിച്ച് കടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദുസഹമാണെന്ന് ദേവപ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അധികാരികള് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല
തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാലം മുതല് വിളകള് വള്ളത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കർഷകനായ ശ്രീറാം കുഞ്ചം പറഞ്ഞു. കാലങ്ങള്ക്കിപ്പുറം താനും വള്ളത്തിൽ വിളകൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നുവെന്ന് കുഞ്ചം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ തങ്ങളുടെ മക്കളും ജീവൻ പണയംവച്ച് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡ് സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകിയാൽ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുകെ പക്ഷം. എന്നാല് അധികാരികള് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇവര് ആരോപിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി പല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അധികൃതർ മുഖം തിരിക്കുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
കർഷകരുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയുണ്ടാകും- കലക്ടര്
നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയതോടെ കലക്ടര് അബിനാഷ് മിശ്ര പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. കര്ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്കുകയും ചെയ്തു. 'സംസ്ഥാനത്ത് നെല്ല് വില്പന ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകരുടെ നെല്ല് സുരക്ഷിതമായി വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള് ഉറപ്പാക്കും. ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്' -അബിനാഷ് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.
ധംതാരിയ ഗ്രാമം
ധംതാരിയെ "ധൻഹ ധംതാരി" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ധനഹ എന്നാൽ നെല്കർഷകൻ എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തെ മിക്ക കർഷകരും നെല്ല് മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വർഷം മുഴുവനും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കര്ഷകര് കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നത്. വീട്ടിലെ മറ്റ് ചെലവുകള് നടത്തുന്നതും മിച്ചം പിടിക്കുന്നതും നെല്കൃഷിയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തില് നിന്നാണ്. മിച്ചമുള്ള വിളവ് വിപണിയില് എത്തിക്കുന്നു. എന്നാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് അന്നം നല്കുന്ന ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിത പൂര്ണമാണ്.
കോലിയാരി ഗ്രാമത്തിൽ ഏകദേശം 60 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും നെൽകൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ വാസസ്ഥലം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം കരയാണ്, മറുഭാഗം അണക്കെട്ടു(ഗാൻഗ്രൽ-ഡാം)മായി ചുറ്റിപറ്റി കിടക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമിടയിലാണ് അണക്കെട്ട് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അണക്കെട്ടിന് ഇരുവശവുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായി.
ഇരുവശത്തുമുള്ള കർഷകർ വള്ളത്തിലൂടെയാണ് നദി മുറിച്ചുകടന്ന് വയലുകളിൽ എത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ വയലുകളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റോഡുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അതുവഴി ട്രാക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെലവേറിയതാണെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു.
ഗതാഗതച്ചെലവ് വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് അതിനായി നല്കേണ്ടി വരും. ഇനി അതെല്ലാം മറികടന്നൊരു കർഷകൻ ട്രാക്ടറില് വിളവ് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായാലും കൃത്യസമയത്ത് ട്രാക്ടർ കിട്ടണമെന്നും ഇല്ല. കോലിയാരി ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത ഗ്രാമമാണെന്ന് കലക്ടർ അബിനാഷ് മിശ്രയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
