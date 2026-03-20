'എഐ ഫോർ എവരി മൈൻഡ്'; വിജയഗാഥ പങ്കുവയ്ക്കാനും കാർഷിക വിദ്യ പകർന്നു നൽകാനും കർഷകന് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയുടെ ക്ഷണം
കോടികളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള കോഴി ബിസിനസ് കർഷകൻ. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ കാർഷിക കോളജുകളിൽ ഇതിനകം ക്ലാസുകൾ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : March 20, 2026 at 11:00 AM IST
മുംബൈ: അമരാവതി ജില്ലയിലെ മഹാസാല അഞ്ജൻഗാവ് ബാരി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള കർഷകനെ ക്ലാസെടുക്കാന് ക്ഷണിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല. 57 കാരനായ രവീന്ദ്ര മണിക്റാവു മെത്കറിനാണ് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. "എഐ ഫോർ എവരി മൈൻഡ്" എന്ന പ്രമേയത്തോടെ മെയ് 1 മുതൽ 5 വരെ യുകെയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനാണ് രവീന്ദ്രയ്ക്ക് ക്ഷണം.
ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് ഫോറം (ജിഇഎഫ്) സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന്. പരിപാടിയിലെ ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കാനാണ് രവീന്ദ്ര മണിക്റാവുവിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിടുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
"ഒരു ഇന്ത്യൻ കാർഷിക സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവവും സംഭാവനകളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സമ്മേളനത്തിനിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കും സഹകരണ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും" എന്ന് സംഘാടകർ രവീന്ദ്ര മണിക്റാവു മെറ്റ്കറിന് അയച്ച ക്ഷണക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരുകാലത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് പടി പടിയായി ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കയറി വന്നത്. ക്രമേണ കോടികളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു കോഴി ബിസിനസ് കർഷകനായി ശോഭിച്ചു. 1984-ൽ ജൂനിയർ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രവീന്ദ്ര മണിക്റാവു മെറ്റ്കർ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ ആണ് കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്.
വനം വകുപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 3,000 രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ 100 കോഴികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൃഷിക്കിടയിലും പഠനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത അദ്ദേഹം കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് കുടുംബം അമരാവതി ജില്ലയിലെ ബദ്നേരയിൽ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി.
ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് 4,000 കോഴികളുമായി ഫാം ആരംഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എണ്ണം വർധിച്ച് വന്ന് മഹാസല അഞ്ജൻഗാവ് ബാരി ഗ്രാമത്തിലെ 10 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഫാമിൽ 20,000 കോഴികൾ ആയി. 2006 ആയപ്പോഴേക്കും ബിസിനസ് കുതിച്ചുയർന്നു. എന്നാൽ ആ വർഷം പക്ഷിപ്പനി ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസിനെ ഏകദേശം തകർച്ചയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു.
എന്നാൽ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും, അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ സംരംഭം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. 2008 ൽ, ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് അദ്ദേഹം ബിസിനസിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ 20,000 കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിവർഷം 10,000 പക്ഷികളെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതോടെ പഴയതിലും വലിയ ഒരു സംരംഭം അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തു.
"നിലവിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് വായ്പയും ഇല്ല. 50 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കോഴി ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ 15 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള 1.8 ലക്ഷം പക്ഷികളുണ്ട്" കർഷകൻ പറഞ്ഞു. ഗോതമ്പ്, ചോളം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ വാഴ, മാങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മധുരക്കിഴങ്ങ്, സപ്പോട്ട, തേങ്ങ തുടങ്ങിയ ഫലവിളകളുടെ കൃഷിയിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു."
ജൈവ വള ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ നൂതനവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ കൃഷി രീതികളിലൂടെ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൃഷി നടത്തുകയും ഉയർന്ന ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാർഷിക ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ് പഠിച്ച രണ്ട് സഹോദരന്മാരും എംബിഎ പഠിക്കുന്ന മകനും കോഴി ബിസിനസിലും കൃഷിയിലും സഹായിക്കുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി എൻ്റെ വിജയഗാഥ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥ പങ്കുവയ്ക്കാനും കാർഷിക വിദ്യാർഥികളെയും കർഷകരെയും നയിക്കാനും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ കാർഷിക കോളജുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ, സിംഗപ്പൂർ സർവകലാശാല, ജമ്മുവിലെ ഷേർ-ഇ-കശ്മീർ കാർഷിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (MAFSU), നാഗ്പൂരിലെ മഹാരാഷ്ട്ര ആനിമൽ ആൻഡ് ഫിഷറി സയൻസസ് സർവകലാശാല (MAFSU), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഭിലായ്, ഡോ. പഞ്ചബ്രാവു ദേശ്മുഖ് കൃഷി വിദ്യാപീഠ്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
