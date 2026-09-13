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കേവലം മൃഗങ്ങളല്ല, കുടുംബാംഗങ്ങൾ; പ്രിയപ്പെട്ട കാളകൾക്കായി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളും 1000 പേരുടെ വിരുന്നും നടത്തി കർഷകൻ

കമേഡ് ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി 'മാമാ-ഭാൻജാ' കാളകളുടെ വേർപാട്, വേറിട്ട ചടങ്ങുകളുമായി കർഷകൻ

RATLAM FARMER POST DEATH RITUALS BULLS FUNERAL RITUALS M P BULLS DEATH CEREMONY DINESH PATIDAR BULLS TRIBUTE
Mama and Bhanja (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 8:17 AM IST

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ഭോപ്പാല്‍: തങ്ങളെ ഊട്ടിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കൃതജ്ഞതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഹൃദയസ്‌പർശിയായ വാർത്തയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ രത്‌ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തനിക്കൊപ്പം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത ഒരു ജോഡി കാളകളുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ എല്ലാവിധ ആചാരങ്ങളോടെയും നടത്തി മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് രത്‌ലാം ജില്ലയിലെ കമേഡ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കർഷകൻ.

പ്രിയപ്പെട്ട കാളകൾ ചത്തതിനെത്തുടർന്ന്, ദിനേശ് പാട്ടിദാർ എന്ന കർഷകൻ തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളോടെ കാളകള്‍ക്കും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. 'മാമാ-ഭാൻജാ' (അമ്മാവനും മരുമകനും) എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന കാളകളുടെ വേർപാടിലാണ് കർഷകനും കുടുംബവും ഈ വേറിട്ട ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേവലം മൃഗങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ഇവർ ഈ കാളകളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത്.

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RATLAM FARMER POST DEATH RITUALS BULLS FUNERAL RITUALS M P BULLS DEATH CEREMONY DINESH PATIDAR BULLS TRIBUTE
Villagers at the post-death ritual of the bulls (ETV Bharat)

കാളകൾ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി ചത്തതിനെത്തുടർന്ന്, മനുഷ്യരുടെ വേർപാടിൽ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ എല്ലാവിധ ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരവുമുള്ള അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവർ നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് മരണത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ദിവസം (തേരാഹ്വി), കാളകളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമവാസികൾക്കായി വലിയൊരു വിരുന്നും (മരണാനന്തര സദ്യ) കർഷകൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ക്ഷണക്കത്തുകൾ വഴിയാണ് അതിഥികളെ ദിനേശ് പാട്ടിദാർ ക്ഷണിച്ചത്.

അമ്മാവനും അനന്തരവനും എന്ന ബന്ധമുള്ള അപൂർവ്വമായ ഒരു കാളജോഡിയായിരുന്നു പാട്ടിദാറിനുണ്ടായിരുന്നത്. 2024-ൽ അനന്തരവനായ കാള ചത്തതോടെ ആ ജോഡി വേർപിരിഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, സെപ്റ്റംബർ 2-ന് അമ്മാവനായ കാളയും ചത്തു. ഗ്രാമവാസികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാട്ടിദാർ കാളകൾക്കായി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പാട്ടിദാർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ ഏകദേശം 1,000 പേർ പങ്കെടുത്തു.

കാളകളോടുള്ള നന്ദി പ്രകടനമെന്ന് ദിനേശ് പാട്ടിദാർ

ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും ആ അമ്മാവൻ-അനന്തരവൻ കാളജോഡിയോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്ന് ദിനേശ് പാട്ടിദാർ പറഞ്ഞു. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാടത്തേക്കും തിരിച്ചും കാളവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"'മാമ' (അമ്മാവൻ), 'ഭാൻജ' (അനന്തരവൻ) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവയ്ക്ക് പേരിട്ടിരുന്നത്. അവ രണ്ടും വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാടത്തേക്കും തിരിച്ചും കാളവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അവ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു" പാട്ടിദാർ വ്യക്തമാക്കി.

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും മരണശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ചടങ്ങുകളും നടത്താറുള്ളതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന് സഹായിച്ച ആ കാളകളുടെയും അന്തിമകർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരണശേഷവും ആ കാളജോഡിക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകണമെന്നത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് പാട്ടിദാർ പറഞ്ഞു.

RATLAM FARMER POST DEATH RITUALS BULLS FUNERAL RITUALS M P BULLS DEATH CEREMONY DINESH PATIDAR BULLS TRIBUTE
The rituals being performed at Dinesh Patidar's house (ETV Bharat)

അമ്മാവനും അനന്തരവനും എന്ന ബന്ധമുള്ള കാളകള്‍ നന്നായി ജോലി എടുക്കുമെന്ന് കുടുംബാംഗമായ മുകേഷ് പാട്ടിദാർ പറഞ്ഞു. കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നല്ലൊരു കാളജോഡിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ദിനേശിൻ്റെ കൈവശം ഈ കാളകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നല്ലൊരു കാളജോഡിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ കാളകള്‍ മികച്ചതാണെന്നും അവ കൃഷിക്ക് ശുഭകരമാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്ന് വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്ത സുരേഷ് പാട്ടിദാർ പറഞ്ഞു. "വളർത്തുമൃഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും ജീവിതത്തിലുടനീളം അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ, അവ രോഗബാധിതരാകുമ്പോഴോ മരണപ്പെടുമ്പോഴോ അവരെ പരിപാലിക്കുകയും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്"അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ച മൂകജീവികളോട് ഈ കർഷക കുടുംബം കാണിച്ച ഈ ആദരവും സ്നേഹവും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. കർഷകൻ്റെ ഈ അപൂർവ മൃഗസ്നേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.

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TAGGED:

RATLAM FARMER POST DEATH RITUALS
BULLS FUNERAL RITUALS M P
BULLS DEATH CEREMONY
DINESH PATIDAR BULLS TRIBUTE
PAIR OF BULLS DEATH CEREMONY

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