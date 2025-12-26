ETV Bharat / bharat

മൂന്ന് ഏക്കറിൽ 391 ടൺ കരിമ്പ്; 10.9 ലക്ഷത്തിലധികം ലാഭം, 72-ാം വയസില്‍ കർഷകന്‍റെ വീരഗാഥ

കർണാടകയിൽ ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ 72 കാരനായ കർഷകൻ. കരിമ്പ് ഉത്‌പ്പാദനത്തിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ നേട്ടം. ശാസ്‌ത്രീയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിക്ക് പുറമേ സ്വയം ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളവും.

At 72, Belagavi Farmer Harvests 391 Tonnes of Sugarcane from Three Acres, Earns Over Rs 10.9 Lakh Profit (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 7:44 AM IST

4 Min Read
ബെംഗളൂരു: വെറും മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 391 ടൺ കരിമ്പ് വിളവെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കർഷകൻ. ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ണ് പരിപാലനത്തിലൂടെയും കൃഷിയിലൂടെയും പുത്തൻ വിദ്യകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ 72കാരനായ കർഷകൻ. കർണാടക സംസ്ഥാനത്താകെ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് ബെലഗാവി ജില്ലയിൽ മുദലഗി താലൂക്കിലെ കല്ലോളി ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായ ബാലപ്പ ബസപ്പ ബേലകുഡ് എന്നയാൾ.

ദീർഘ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടം മറ്റ് കർഷകർ, കാർഷിക വിദഗ്‌ധർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ധാരാളം അഭിനന്ദനം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് ബാലപ്പ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം (12,90,300) രൂപയുടെ കരിമ്പാണ് ഉത്‌പ്പാദിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 1.95 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൃഷിച്ചെലവുകൾ കണക്കാക്കിയ ശേഷം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം (10,95,300) രൂപയുടെ നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.

പലരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബാലപ്പ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഉത്‌പ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുകയുമാണെന്ന് ബാലപ്പ പറയുന്നു.

കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളം ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ലക്ഷ്യം കണ്ട കരിമ്പ് വിളയും വളപ്രയോഗവും

സാധാരണയായി ഏക്കറിന് 40 മുതൽ 50 ടൺ വരെയാണ് കരിമ്പ് വിളവ്. ചില കർഷകർ വളരെ പരിശ്രമിച്ചാണ് 100 ടൺ വരെ വിളവ് നേടുന്നതെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാലപ്പ ഇതിനകം തന്നെ ഏക്കറിന് 125 ടൺ എന്ന റെക്കോർഡ് മറികടന്നിരുന്നു. കരിമ്പ് വിള 25 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ വളർന്നു. ഓരോ തണ്ടിനും 3.5 മുതൽ 4 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും 48 മുതൽ 50 മുട്ടുകൾ വരെ വഹിക്കാൻ കഴിവുമുണ്ടായിരുന്നു. CO 86032 എന്ന ഇനമാണ് കൃഷയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്.

2024 സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ ആഴ്‌ചയിലാണ് കരിമ്പുകൾ നട്ടത്. വരികൾക്കിടയിൽ അഞ്ച് അടിയും സസ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടര അടിയും നിലനിർത്തി. മണ്ണ് പരിശോധന അടിസ്ഥാനമാക്കി ജൈവ, രാസ വളങ്ങളുടെ മിശ്രിതം, ജലസേചന സംവിധാനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 14 മാസത്തേക്ക് വിളകളെ പരിപാലിച്ചു. സമതുലിത വള ഉപയോഗത്തിനും മണ്ണ് പരിപാലനത്തിനും ബാലപ്പ 50:50 ഫോർമുല പിന്തുടരുന്നു. ജൈവ, രാസ വളങ്ങൾ തുല്യ അനുപാതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തൻ്റെ 55 ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു ശതമാനം ജൈവ കാർബൺ അളവ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രീതി സംസ്ഥാനത്ത് അപൂർവ്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കരിമ്പ് നടുന്നതിന് മുൻപ് പച്ചിലവളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലക്കടല, ഉഴുന്ന്, തക്കാളി, ഉള്ളി തുടങ്ങിയ ഇടവിളകൾ വരികൾക്കിടയിൽ വളർത്തി. ഇത് കുറച്ച് വരുമാനം നൽകുകയും പച്ചിലവളം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതു കൂടാതെ ഏക്കറിന് പത്ത് ടൺ കാലിവളം, രണ്ട് ടൺ കോഴിവളം, രണ്ട് ടൺ ആട്ടിൻ വളം എന്നിവ പ്രയോഗിച്ചു. വ്യത്യസ്‌ത വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ രാസവളങ്ങളും സൂക്ഷ്‌മ പോഷകങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു.

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം യൂറിയ, അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, സൂക്ഷ്‌മ പോഷകങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ, കുമിൾനാശിനികൾ, വളർച്ചാ ഉത്തേജകങ്ങൾ എന്നിവ തളിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആരോഗ്യകരമായ വേരുകളുടെ വികാസത്തിനും രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ബാലപ്പ നേരത്തെ തന്നെ ഡ്രെഞ്ചിംഗും നടത്തി.

ബാലപ്പ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ. (ETV Bharat)

ഡ്രിപ്പ് സിസ്‌റ്റത്തിലൂടെ ബാലപ്പ ബയോ ഡൈജസ്‌റ്റർ ലിക്വിഡ്, ഗോമൂത്രം തുടങ്ങിയ ഫോർമുലേഷനുകൾ, മണ്ണിര കമ്പോസ്‌റ്റ്, ട്രൈക്കോഡെർമ, സ്യൂഡോമോണസ്, പിഎസ്ബി തുടങ്ങിയവയും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഏക്കറിന് 35,000 മുതൽ 40,000 വരെ സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി. കാർഷിക മാലിന്യങ്ങളെ സമ്പത്താക്കി മാറ്റുന്നു.

തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിള അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ, കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ, കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ മണ്ണിര കമ്പോസ്‌റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചാണകം, ഗോമൂത്രം, വെള്ളം എന്നിവ ബയോഡൈജസ്‌റ്റുകളിൽ സംസ്‌കരിച്ച് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴി പുറന്തള്ളുന്നു. ചാണകം, ഗോമൂത്രം, ശർക്കര, പയർപൊടി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ജൈവ ഫോർമുലേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഇവ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ എല്ലാ വർഷവും 80 മുതൽ 100 ​​ടൺ വരെ മണ്ണിര കമ്പോസ്‌റ്റ് ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബാലപ്പ പറയുന്നു. മികച്ച കാർഷിക പുരോഗതിക്കും പഠിക്കുന്നതിനുമായി ബാലപ്പ വിവിധ സർവകലാശാലകളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്സ്, നെതർലാൻഡ്‌സ്, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷിക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ പരിചരണം

സമർവാടി എന്ന പഞ്ചസാര ഫാക്‌ടറിയുടെ പിന്തുണയോടെ എഐ അധിഷ്‌ഠിതമായ കൃഷി രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിടുന്നു. യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും കാണുന്ന മാതൃകകൾ പിന്തുടർന്ന് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ 200 ടൺ കരിമ്പ് ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

വളം ഉത്‌പ്പാദന മേഖലയിൽ ബാലപ്പ. (ETV Bharat)

കൃഷിയ്‌ക്ക് ജീവനുള്ള മണ്ണ് വേണം. അമിതമായ രാസപ്രയോഗം മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മണ്ണിലെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠത അത്യാവശ്യമാണ്. തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കരിമ്പിനൊപ്പം മഞ്ഞൾ, സോയാബീൻ, ചോളം, ഗോതമ്പ്, കടല എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഏക്കറിന് 26 ക്വിൻ്റൽ സോയാബീനും 40 ടൺ മഞ്ഞളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 1984 മുതലാണ് അദ്ദേഹം കാർഷിക രംഗത്തേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2002 ന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാർഷിക മേഖലയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

എസ്‌എസ്എൽസി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ കർഷകൻ കാർഷിക അറിവുകൾ നേടുന്നതിനായി ഇന്ന് വിവിധ കാർഷിക കോളജുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. മറ്റ് കർഷകരെ പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാലപ്പ തൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു കർഷകനായ രാമചന്ദ്ര ഗുണ്ടപ്പഗോൾ പറയുന്നു.

നൂറുകണക്കിന് കർഷകരും വിദ്യാർഥികളും തന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നു. ബാലപ്പ ഒരിക്കലും തൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അവാർഡുകൾ തേടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകളെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം.

ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, സമതുലിത വള ഉപയോഗം, ജൈവ രീതികൾ എന്നിവയാണ് വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസിലും നൂതനാശയങ്ങൾക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനും കാർഷിക മേഖലയിലെ മികവിനും പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാലപ്പ ബെലക്കുഡ്.

