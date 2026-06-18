'വെറുമൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിയല്ലത്'; തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമിച്ചത് ഒരു എസ്കലേറ്റർ, പ്രശംസ നേടി ഏറ്റുവാങ്ങി കർഷകൻ
സംഗതി വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് അഭിന്ദനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിച്ചും ഭാര്യയുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചും പ്രദേശവാസികളും എത്തി.
Published : June 18, 2026 at 5:09 PM IST
അമരാവതി: നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഷാജഹാൻ തൻ്റെ ഇഷ്ട വധുവായ മുംതാസിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി പണിത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് താജ്മഹൽ. ലോക അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പിന്നീട് അത് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കാലത്തും തൻ്റെ പ്രിയതമനും പ്രിയതമയ്ക്കും വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. അത്തരം ഒരു കഥയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അർതമുരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒകു സാധാ കർഷകനാണ് സത്തി ശിവ നാരായണ റെഡ്ഡി. ഇന്ന് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിർമിച്ച ഒരു എസ്കലേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം. അതാവട്ടെ എഞ്ചിനീറിങ് ബിരുദ്ധം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസക്കാരൻ്റെ രൂപകൽപ്പനായണെന്ന് കേട്ടാൽ ആരും ഒന്ന് ഞെട്ടും. കാൽമുട്ട് വേദന കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പടികൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർമിച്ചതാണിത്.
സാധാരണ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പലരും ഇലക്ട്രിക്കൽ അലെങ്കിൽ പൈസ കൂടുതലള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമണിത്. ഏകദേശം 70,000 രൂപ ചെലവിൽ വെറും 20 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ശിവ നാരായണ റെഡ്ഡി ഈ എസ്കലേറ്ററുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംഗതി വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് അഭിന്ദനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിച്ചും ഭാര്യയുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചും പ്രദേശവാസികളും എത്തി.
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കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാൽമുട്ട് വേദന കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യ പടികൾ കയറാൻ പാടുപെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതും മെഷീൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്നും സട്ടി ശിവ നാരായണ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
1.5 എച്ച്പി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, സ്റ്റെപ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ, ബെയറിംഗുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്, രണ്ട് സ്റ്റോപ്പറുകൾ, മൂന്ന് ഓട്ടോ-സ്റ്റോപ്പറുകൾ എന്നിവയാണ് എസ്കലേറ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമെന്താണന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യദുതി മതിയെന്നതാണ്. 300 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുരക്ഷിതവും അതേസമയം അനയാസം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ശിവയുടെ ലക്ഷ്യം. കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഈ രൂപകൽപ്പന പ്രായമായവർക്കും ബഹുനില വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഉപയോഗപ്രതമായിരിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തിനും ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റെഡ്ഡിയുടെ നവീകരണം തെളിയിക്കുന്നു.
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